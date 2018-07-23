БЕРЛИН, 23 июля. /ТАСС/. Большинство граждан Германии поддерживает дальнейшую реализацию проекта строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса, проведенного социологическим институтом Forsa по заказу телеканалов N-tv и RTL.
По данным исследования, 66% респондентов выступили за дальнейшее строительство трубопровода, поскольку, по их мнению, «тем самым снабжение Германии природным газом будет надежнее». Только 23% выступили против, утверждая, что возрастет зависимость в поставках от России.
В опросе принимали участие около 1 тыс. человек.
"Северный поток — 2" — проект расширения действующего магистрального газопровода «Северный поток», связывающего Россию и Германию по дну Балтийского моря. Трубопровод в целом повторяет маршрут «Северного потока» и по плану пройдет через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти государств: России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность — 55 млрд кубометров газа в год. Ввод в строй «Северного потока — 2» намечен на конец 2019 года.