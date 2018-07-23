Две трети немцев одобряют «Северный поток-2» 

Порядка 66 процентов граждан ФРГ поддерживают сооружение «Северного потока-2».
Как полагают сторонники прокладки трубопровода, он поможет сделать поставки природного газа в Германию более надежными и безопасными. Это показывают результаты опроса института Forsa для телеканалов RTL/n-tv.
При этом порядка 84 процентов опрошенных не согласны со словами президента США Дональда Трампа, что Россия полностью контролирует Германию через поставки газа. Также 92 процента не доверяют высказываниям президента США Дональда Трампа, критично высказавшемся относительно проекта, подозревая, что Трамп в первую очередь хочет продвинуть поставки СПГ из Америки в Европу.
Опрос проводился 19-20 июля, в нем приняли участие 1004 человека.
"Северный поток-2" из российской Усть-Луги в немецкий Грайфсвальд пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны РФ, Финляндии, Швеции, Дании, Германии. Протяженность трубопровода более 1,2 тысячи километров, пропускная способность 55 миллиардов кубометров газа в год. Пуск намечен на конец 2019 года.