С 2019 года в России отменяется налог на движимое имущество

С 1 января 2019 года предлагается отменить налог на движимое имущество. Соответствующий закон, направленный на донастройку налогового законодательства в пользу бизнеса, одобрен на заседании Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам.

По словам зампреда комитета Виталия Шубы, закон предполагает ряд изменений в налоговое законодательство, которые внесены после обсуждения с бизнес-сообществом. С 1 января 2019 года отменяется налог на движимое имущество, эта норма направлена на развитие промышленности.

Сужается налоговый контроль за трансфертным ценообразованием, сокращаются сроки камеральных проверок с 3 до 2 лет, вводятся изменения в порядок подтверждения права по применению нулевой ставки НДС. Устанавливается, что для применения заявительного порядка применения НДС сумма уплаченных налогов должна быть не менее 3 миллиардов рублей, сегодня она составляет 7 миллиардов рублей.