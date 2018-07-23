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С 2019 года в России отменяется налог на движимое имущество
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С 2019 года в России отменяется налог на движимое имущество 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
С 1 января 2019 года предлагается отменить налог на движимое имущество. Соответствующий закон, направленный на донастройку налогового законодательства в пользу бизнеса, одобрен на заседании Комитета Совфеда по бюджету и финрынкам.
По словам зампреда комитета Виталия Шубы, закон предполагает ряд изменений в налоговое законодательство, которые внесены после обсуждения с бизнес-сообществом. С 1 января 2019 года отменяется налог на движимое имущество, эта норма направлена на развитие промышленности.
Сужается налоговый контроль за трансфертным ценообразованием, сокращаются сроки камеральных проверок с 3 до 2 лет, вводятся изменения в порядок подтверждения права по применению нулевой ставки НДС. Устанавливается, что для применения заявительного порядка применения НДС сумма уплаченных налогов должна быть не менее 3 миллиардов рублей, сегодня она составляет 7 миллиардов рублей.
Госдума приняла закон в третьем чтении на пленарном заседании 18 июля. По словам главы Комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, закон стал результатом обсуждения с бизнесом. «Те вопросы, которые ставит бизнес, решаются в этом законе», — сказал депутат.
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