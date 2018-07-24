Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,51%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов банковских услуг, страхования и финансов и инвестиций.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 поднялся на 0,51%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Hitachi Construction Machinery Co (T:6305), которые подорожали на 220,0 п. (6,15%), закрывшись на отметке в 3.800,0. Котировки Komatsu Ltd. (T:6301) выросли на 172,0 п. (5,43%), завершив торги на уровне 3.337,0. Бумаги Furukawa Co., Ltd. (T:5715) выросли в цене на 81,0 п. (5,19%), закрывшись на отметке 1.643,0.

Лидерами падения стали акции Rakuten Inc (T:4755), цена которых упала на 33,7 п. (4,17%), завершив сессию на отметке 773,7. Акции Showa Denko K. K. (T:4004) поднялись на 140,0 п. (2,69%), закрывшись на уровне 5.060,0, а Kirin Holdings Co., Ltd. (T:2503) снизились в цене на 66,0 п. (2,15%) и завершили торги на отметке 3.005,0.

На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2340) превысило количество закрывшихся в минусе (1012), а котировки 227 акций практически не изменились.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, вырос на 11,05% до отметки 18.19.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,25%, или 0,17, достигнув отметки $68,06 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,03%, или 0,02, до $73,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,14%, или 1,70, до отметки $1.223,90 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,10% до 111,23, а котировки EUR/JPY упали на 0,18%, достигнув отметки 129,95.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 94,44.