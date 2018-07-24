Ещё
Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,51%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рынок акций Японии закрылся ростом, Nikkei 225 прибавил 0,51% 

Investing.com Россия 48 минут назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов банковских услуг, страхования и финансов и инвестиций.
На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 поднялся на 0,51%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Hitachi Construction Machinery Co (T:6305), которые подорожали на 220,0 п. (6,15%), закрывшись на отметке в 3.800,0. Котировки Komatsu Ltd. (T:6301) выросли на 172,0 п. (5,43%), завершив торги на уровне 3.337,0. Бумаги Furukawa Co., Ltd. (T:5715) выросли в цене на 81,0 п. (5,19%), закрывшись на отметке 1.643,0.
Лидерами падения стали акции Rakuten Inc (T:4755), цена которых упала на 33,7 п. (4,17%), завершив сессию на отметке 773,7. Акции Showa Denko K. K. (T:4004) поднялись на 140,0 п. (2,69%), закрывшись на уровне 5.060,0, а Kirin Holdings Co., Ltd. (T:2503) снизились в цене на 66,0 п. (2,15%) и завершили торги на отметке 3.005,0.
На Токийской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (2340) превысило количество закрывшихся в минусе (1012), а котировки 227 акций практически не изменились.
Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, вырос на 11,05% до отметки 18.19.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,25%, или 0,17, достигнув отметки $68,06 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,03%, или 0,02, до $73,08 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,14%, или 1,70, до отметки $1.223,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,10% до 111,23, а котировки EUR/JPY упали на 0,18%, достигнув отметки 129,95.
Фьючерс на индекс USD вырос на 0,02% до 94,44.
Investing.com Россия: последние новости
Главные новости пятницы Рынок акций Великобритании закрылся ростом, Investing.com Великобритания 100 прибавил 0,34% Рынок акций Марокко закрылся ростом, Moroccan All Shares прибавил 0,93%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пашинин — украинцам: вы — колония папуасов184
Основательница Femen покончила с собой86
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков66
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции203
Оксана Шачко оставила предсмертную записку38
Видео
00:24
Оксана Шачко оставила предсмертную записку
Происшествия
04:27
Пока вы спали: Россиян избивают в Турции
Общество
00:59
«Нафтогаз» предложил «Газпрому» пойти на мировую
Экономика Статьи
00:22
В жестоком убийстве 5-летней девочки появились улики
Происшествия
00:17
На новом корабле ВМС Италии произошел пожар
Армия Войска
03:49
«Шереметьево» предложило переносить багаж на себе
Общество
01:00
Число погибших при пожарах в Греции увеличилось
Пожары Европа
00:45
Названы любимые виды пыток ярославских тюремщиков
Общество
03:42
Госдума приняла закон о повышении НДС
Экономика
00:45
Соловьев нашел способ прекратить пытки в тюрьмах
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение