Рынок акций Японии закрылся падением, Nikkei 225 снизился на 1,33%

Investing.com — Фондовый рынок Японии завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов производства, каучуковой промышленности и страхования.

На момент закрытия на Токийской фондовой бирже Nikkei 225 подешевел на 1,33%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Nikkei 225 по итогам сегодняшних торгов были акции Fukuoka Financial Group, Inc. (T:8354), которые подорожали на 41,0 п. (7,19%), закрывшись на отметке в 611,0. Котировки Resona Holdings, Inc. (T:8308) выросли на 41,1 п. (6,85%), завершив торги на уровне 641,1. Бумаги The Chiba Bank, Ltd. (T:8331) выросли в цене на 46,0 п. (6,16%), закрывшись на отметке 793,0.

Лидерами падения стали акции Fast Retailing Co., Ltd. (T:9983), цена которых упала на 3.030,0 п. (5,72%), завершив сессию на отметке 49.900,0. Акции Tokai Carbon Co., Ltd. (T:5301) поднялись на 98,0 п. (4,74%), закрывшись на уровне 1.969,0, а Konami Corp. (T:9766) снизились в цене на 200,0 п. (3,51%) и завершили торги на отметке 5.500,0.

На Токийской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (1888) превысило количество закрывшихся в плюсе (1445), а котировки 238 акций практически не изменились.

Индекс волатильности Nikkei Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Nikkei 225, вырос на 3,80% до отметки 16.38.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре прибавил 0,10%, или 0,07, достигнув отметки $68,33 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,25%, или 0,18, до $73,25 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,07%, или 0,90, до отметки $1.230,20 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/JPY снизилась на 0,41% до 111,01, а котировки EUR/JPY упали на 0,35%, достигнув отметки 130,16.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,11% до 94,15.