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Фондовый рынок США открылся падением
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Фондовый рынок США открылся падением 

Газета.Ru 1 час назад
Американский фондовый рынок открылся падением, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones опустился на 0,20% и составил 25 007,01 пункта.
Индекс S&P 500 просел на 0,13%, до 2798,26 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ уменьшился на 0,10% и составил 7812,03 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 19,59 коп., до 74,12 руб., курс доллара уменьшился на 29,31 коп., до 63,19 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, снизилась по сравнению с показателем на выходные и понедельник на 7,31 коп., составив 68,11 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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