Ставки МБК начали снижаться

Условия российского денежно-кредитного рынка в пятницу немного улучшились. Движения ликвидности на рынке остаются в повышенных объемах, что связано с налоговым и дивидендным периодом. На рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в среднем под 7.39% годовых (-3 бп), 7-дневные — под 7.43% годовых (-3 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день — под 7.14% годовых (+1 бп).