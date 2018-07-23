Ещё
Ставки МБК начали снижаться
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ставки МБК начали снижаться 

Прайм 50 минут назад
Условия российского денежно-кредитного рынка в пятницу немного улучшились. Движения ликвидности на рынке остаются в повышенных объемах, что связано с налоговым и дивидендным периодом. На рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в среднем под 7.39% годовых (-3 бп), 7-дневные — под 7.43% годовых (-3 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день — под 7.14% годовых (+1 бп).
Снижение уровня краткосрочных процентных ставок может оказаться временным, поскольку в среду пройдет пик по налоговым платежам. На уплату НДС, НДПИ и акцизов потребуется порядка 860 млрд руб. Таким образом, конъюнктура денежного рынка будет во многом зависеть от аппетитов ЦБ РФ на депозитном аукционе во вторник.
Прайм: последние новости
Реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские Сечин прогнозирует цену на нефть до конца года максимум в $80 за баррель Французский министр заявил о фактическом начале торговой воны Европы и США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам104
«Она просто перестала дышать — и все»12
Загадочная гибель игроков КВН18
Недовольству россиян в соцсетях положат конец785
Это были их сыновья: захват заложников в Москве62
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:45
Служащие ярославской колонии задержаны за пытки
Криминал Происшествия
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
01:49
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение