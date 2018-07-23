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Россиян предупредят о рисках смены пенсионного фонда
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Россиян предупредят о рисках смены пенсионного фонда 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Граждан будут информировать о возможных финансовых потерях при переходе из одного Пенсионного фонда в другой. Соответствующий законопроект одобрен на заседании Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.
По словам первого зампреда комитета Николая Журавлёва, этот закон был внесён более года назад — он направлен на информирование граждан о возможных потерях при смене фонда. «Из-за незнания граждане при досрочных переходах теряют миллиарды рублей», — сказал сенатор.
В 2016 году россияне лишились 43 миллиарда рублей, а за последние три года — около 80 миллиардов рублей. Сейчас люди сами должны узнавать о возможных потерях при переходе в другой Пенсионный фонд. Закон предполагает, что граждан будут информировать о рисках заранее. После подачи заявления о смене фонда им будет предоставлено 20 дней на раздумья. Также они смогут отказаться от перехода.
Николай Журавлёв подчеркнул, что ко второму чтению законопроект существенно доработали — теперь граждане могут перевести свои накопления не только при личной явке в отделение Пенсионного фонда, но и через единый портал госуслуг.
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