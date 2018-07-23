Россиян предупредят о рисках смены пенсионного фонда

Граждан будут информировать о возможных финансовых потерях при переходе из одного Пенсионного фонда в другой. Соответствующий законопроект одобрен на заседании Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

По словам первого зампреда комитета Николая Журавлёва, этот закон был внесён более года назад — он направлен на информирование граждан о возможных потерях при смене фонда. «Из-за незнания граждане при досрочных переходах теряют миллиарды рублей», — сказал сенатор.

В 2016 году россияне лишились 43 миллиарда рублей, а за последние три года — около 80 миллиардов рублей. Сейчас люди сами должны узнавать о возможных потерях при переходе в другой Пенсионный фонд. Закон предполагает, что граждан будут информировать о рисках заранее. После подачи заявления о смене фонда им будет предоставлено 20 дней на раздумья. Также они смогут отказаться от перехода.