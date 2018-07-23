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Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать геополитический фактор
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Поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать геополитический фактор 

Прайм 1 час назад
Нефтяные цены демонстрируют сдержанную негативную динамику на фоне растущих опасений замедления спроса на энергоносители. По итогам прошедшего заседания министров финансов и глав центральных банков G20 в качестве основных рисков для мировой экономики на текущий момент названы рост напряженности в торговле и геополитике. Пока противостояние США и КНР выглядит наиболее остро и угрожающе для мировой экономики. В минувшую пятницу президент США заявил о готовности, в случае необходимости, ввести дополнительные пошлины на весь китайский импорт, совокупный размер которого оценивается в $500 млрд
При этом страны ЕС также обозначили готовность к более активным шагам по отстаиванию собственных интересов в спорах с США.
Раскручивающаяся спираль торговых войн, вынуждает рыночных игроков пересматривать ожидания по конечному спросу, снижая их.
В то же время поддержку нефтяным ценам продолжает оказывать геополитический фактор.
Премия за риски, связанные с иранским вопросом, в среднесрочной перспективе будет оставаться повышенной.
Brent краткосрочно $72-74/bbl.
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