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Страховым организациям будет сложнее попасть на рынок
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Страховым организациям будет сложнее попасть на рынок 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Минимальный капитал страховых организаций будет увеличен до 300 миллионов рублей. К тому же им придётся предоставлять свои бизнес-планы перед выходом на рынок. Соответствующий закон одобрен на заседании Комитета Совфеда по бюджету и финрынку.
По словам первого зампреда Комитета, одного из авторов инициативы Николая Журавлёва, закон о «входном билете» для страховых организаций совершенствует процедуру лицензирования и увеличивает минимальный размер их капитала со 120 до 300 миллионов. Учитывая ситуацию на рынке, повышение требований будут осуществлять поэтапно. С 1 января 2020 года для тех страховщиков, которые не занимаются страхованием жизни, капитал повысят до 180 миллионов рублей, с 1 января 2021 года — до 240 миллионов рублей, с 1 января 2022 года — до 300 миллионов рублей.
Для тех, кто занимается страхованием жизни, устанавливаются более строгие требования. С 1 января 2020 года их капитал должен составлять 310 миллионов, с 2021 года — 380 миллионов, с 2022 года — 450 миллионов рублей. Для организаций, которые занимаются перестрахованием, капитал должен быть 520, 560 и 600 миллионов рублей соответственно. Закон также устанавливает, что соискателей лицензии на страховую деятельность будут оценивать путём анализа их бизнес-планов.
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