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Осторожность ЦБ привела к избытку рублевой ликвидности
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Осторожность ЦБ привела к избытку рублевой ликвидности 

Прайм 1 час назад
Условия российского денежно-кредитного рынка вчера заметно улучшились. Приближение пика по налоговым платежам заставило банки аккумулировать значительный объем ликвидности, а скромный лимит ЦБ РФ на депозитном аукционе привел к краткосрочному профициту рублей на рынке. В результате рублевый овернайт опускался ниже уровня ключевой ставки. На рынке МБК 1-дневные кредиты обходились в среднем под 7.18% годовых (-16 бп), 7-дневные — под 7.34% годовых (-2 бп), междилерское репо с облигациями на 1 день — под 7.01% годовых (— 8 бп). На 7-дневном депозитном аукционе ЦБ привлек весь установленный лимит в 2.29 трлн руб., что на 87 млрд руб. меньше, чем на прошлом аукционе. Сегодня пройдут основные налоговые платежи июля. На уплату НДС, НДПИ и акцизов потребуется порядка 860 млрд руб. С учетом вчерашнего профицита рублевой ликвидности на рынке, налоговые выплаты вряд ли приведут к ухудшению условий рынка, уровень краткосрочных процентных ставок сегодня должен вернуться на значения начала недели.
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