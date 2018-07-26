Рынок рублевых облигаций: причины агрессивного спроса инвесторов

Москва , 26 июля — «Вести. Экономика». Вчерашние аукционы по ОФЗ в очередной раз прошли на фоне высокого, но агрессивного спроса со стороны инвесторов, в результате чего Минфину для реализации своего предложения в полном объеме вновь пришлось размещать облигации с дисконтом по цене к вторичному рынку, который составлял в пределах 0,4-0,7 п.п.

Банк России опубликовал данные о вложениях нерезидентов на рынке ОФЗ на 1 июля т.г., согласно которым распродажи в июне не только продолжились, но и увеличились. Новые займы Газпрома на 40 млрд руб., сбор заявок на которые прошел на текущей неделе, задали новые ориентиры доходности для корпоративных заемщиков после существенной коррекции ставок на рублевом облигационном рынке. На аукционах 25 июля Минфин РФ снизил общий объем предложения до 35 млрд руб., предложив к размещению и выпуск ОФЗ-ПД 26223 в объеме 20 млрд руб. по номиналу и выпуск ОФЗ-ИН 52002 в объеме 15 189,15 млн руб. по номинальной стоимости (15 млн штук). Для реализации своего предложения в полном объеме эмитенту в очередной раз пришлось предоставить дисконт по цене в размере порядка 0,4 п.п. по ОФЗ-ПД и порядка 0,5-0,7 п.п. по ОФЗ-ИН, что транслируется в премию по доходности на уровне 10 б.п. и 7 б.п. соответственно. Прошедшие вчера аукционы (также как и в течение последних четырех недель) свидетельствуют о сохранении высокого и агрессивного спроса на ОФЗ со стороны инвесторов, среди которых существенное присутствие нерезидентов маловероятно.

По данным Банка России в июне т.г. отток средств нерезидентов с рынка ОФЗ составил 141 млрд руб. (369 млрд руб. за три месяца), а их доля снизилась до 28,2% (против 30,5% месяцем ранее и максимального уровня в 34,5% на 1 апреля т.г.). Это максимальный объем средств, выведенных нерезидентами в течение одного месяца и одного квартала за всю историю рынка гособлигаций. В номинальном выражении объем вложений в ОФЗ снизился до 1 982 млрд руб., что соответствует уровню августа 2017г.

Вложения инвесторов — нерезидентов на рынке ОФЗ Источник: Банк России

Высокий интерес российских инвесторов к ОФЗ, о котором свидетельствует более чем трехкратное превышение спроса над предложением по среднесрочному выпуску ОФЗ-ПД, может быть связан с существенной разницей между текущими процентными ставками по ОФЗ и инфляцией, которая по данным Росстата за период с 17 по 23 июля т.г. снизилась до нуля, составив с начала месяца 0,4% и 2,5% год к году. С другой стороны сохранение низких темпов инфляции ограничивает интерес инвесторов к ОФЗ с индексируемым по инфляции номиналом (ОФЗ-ИН), спрос на аукционе по которому всего на 24% превысил предложение. На рынке корпоративных облигаций на текущей неделе, во вторник, прошел сбор заявок на новые выпуски облигаций Газпрома, по итогам которого были заданы новые ориентиры по ставкам заимствования для российских корпоративных заемщиков. По итогам букбилдинга по облигациям Газпрома объемом 40 млрд руб. (при спросе порядка 55 млрд руб.) ставка полугодовых купонов до 7-ми летней оферты была установлена на уровне 8,1% годовых, что соответствует доходности на уровне 8,26% годовых и спрэду по доходности к G-кривой ОФЗ на уровне 72 б.п. Кроме того, вчера прошло техническое размещение очередного (второго в текущем месяце) выпуска облигаций Сбербанка со сроком обращения 4,5 года и доходностью 7,64% годовых (купон по итогам сбора заявок был установлен ранее на уровне 7,50% годовых).

На вторичных торгах в течение сегодняшнего дня на рынке ОФЗ единой тенденции в движении цен не было при относительно низкой активности. Изменение доходности было незначительным в пределах 1-5 б.п. и разнонаправленным. При этом на дальнем конце кривой доходность ОФЗ преимущественно снижалась в пределах 1-3 б.п., то в кратко— и среднесрочных сегментах она росла в пределах 3-5 б.п. Возможно, инвесторы взяли некоторую паузу перед завтрашним заседанием Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Большинство экспертов и участников рынка не ожидают изменений ключевой ставки. Единственным фактором в пользу снижения ключевой ставки остается, пожалуй, только низкий уровень текущей инфляции (см. выше). Очевидно, что регулятор будет больше обращать свое внимание на повышение инфляционных ожиданий, которое происходит после решения о повышении НДС с 18% до 20% в 2019г. Представители монетарных властей и ряд экспертов прогнозируют в связи с повышением НДС рост инфляции, которая в первой половине следующего года может достигнуть 4,0-4,5% в годовом выражении (т.е. может превысить таргетируемый Банком России уровень). На этом фоне снижение ключевой ставки до конца текущего и в первой половине следующего года маловероятно, что соответственно негативно сказывается на настроениях большей части инвесторов долгового рынка.