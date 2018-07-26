Иностранцы снизили вложения в российский госдолг

К 1 июля нерезидентам принадлежали ОФЗ на 1,982 триллиона рублей, говорится в последних данных Банка России . Пик показателя за всю историю наблюдений за ним пришелся на март этого года — 2,351 триллиона. С тех пор после апрельского расширения санкций США объем российского госдолга во владении нерезидентов только снижался одновременно с ростом общего объема рынка.

Доля нерезидентов в российских ОФЗ также падала, начиная с апреля. К 1 июля она преодолела психологический рубеж в 30 процентов, составив 28,2 процента. Это минимальный показатель почти за полтора года.

Накануне директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов минфина Константин Вышковский заявил Bloomberg , что массового выхода иностранцев из ОФЗ не происходит. Он назвал текущую ситуацию стабильной, обосновав это результатами аукциона минфина по очередному размещению ОФЗ, проведенного в среду. По словам Вышковского, почти треть заявок, поданных в ходе аукциона, пришлась на нерезидентов. Таким образом, пока можно считать, что спрос иностранных инвесторов на российский госдолг в июле частично восстановился.

Также в конце мая, комментируя тогдашнее сокращение доли иностранных инвесторов в российском госдолге, первый зампред Банка России Ксения Юдаева отмечала, что в продажах ОФЗ нерезидентами нет ничего необычного — они происходили в целом в рамках общего выхода инвесторов с развивающихся рынков. Снижение доли нерезидентов связано еще и с происходящим и ожидаемым в перспективе ростом ставок в США, указывает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов . Исторически средний уровень вложений нерезидентов в гособлигации развивающихся стран за последние годы резко падал на 1-3 процентных пункта, отмечает он. По словам Куликова, уровни участия нерезидентов в госдолге развивающихся рынков могут отличаться кратно — диапазон здесь от 3 до 60 процентов. Так, для ЮАР Польши долгое время была характерна доля 25-35 процентов, как и сейчас в России , отмечает аналитик.

Массового выхода нерезидентов из российских бумаг нет, при этом растет спрос на них у местных инвесторов

Всего за второй квартал нерезиденты вывели из российских ОФЗ 370 миллиардов рублей, а локальные инвесторы, напротив, существенно нарастили свою позицию, купив госдолга на 590 миллиардов рублей (за счет свободных средств НПФ и дешевой ликвидности у санируемых банков), отмечают аналитики Райффайзенбанка . Наличие такой поддержки нивелирует рыночный риск даже по длинным бумагам (остается лишь валютный риск), но нет гарантии, что в какой-то момент эта поддержка внезапно не исчезнет, считают они.