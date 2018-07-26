Иностранцы снизили вложения в российский госдолг 

К 1 июля нерезидентам принадлежали ОФЗ на 1,982 триллиона рублей, говорится в последних данных Банка России. Пик показателя за всю историю наблюдений за ним пришелся на март этого года — 2,351 триллиона. С тех пор после апрельского расширения санкций США объем российского госдолга во владении нерезидентов только снижался одновременно с ростом общего объема рынка.
Доля нерезидентов в российских ОФЗ также падала, начиная с апреля. К 1 июля она преодолела психологический рубеж в 30 процентов, составив 28,2 процента. Это минимальный показатель почти за полтора года.
Накануне директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов минфина Константин Вышковский заявил Bloomberg, что массового выхода иностранцев из ОФЗ не происходит. Он назвал текущую ситуацию стабильной, обосновав это результатами аукциона минфина по очередному размещению ОФЗ, проведенного в среду. По словам Вышковского, почти треть заявок, поданных в ходе аукциона, пришлась на нерезидентов. Таким образом, пока можно считать, что спрос иностранных инвесторов на российский госдолг в июле частично восстановился.
Также в конце мая, комментируя тогдашнее сокращение доли иностранных инвесторов в российском госдолге, первый зампред Банка России Ксения Юдаева отмечала, что в продажах ОФЗ нерезидентами нет ничего необычного — они происходили в целом в рамках общего выхода инвесторов с развивающихся рынков. Снижение доли нерезидентов связано еще и с происходящим и ожидаемым в перспективе ростом ставок в США, указывает эксперт группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. Исторически средний уровень вложений нерезидентов в гособлигации развивающихся стран за последние годы резко падал на 1-3 процентных пункта, отмечает он. По словам Куликова, уровни участия нерезидентов в госдолге развивающихся рынков могут отличаться кратно — диапазон здесь от 3 до 60 процентов. Так, для ЮАР и Польши долгое время была характерна доля 25-35 процентов, как и сейчас в России, отмечает аналитик.
Массового выхода нерезидентов из российских бумаг нет, при этом растет спрос на них у местных инвесторов
Всего за второй квартал нерезиденты вывели из российских ОФЗ 370 миллиардов рублей, а локальные инвесторы, напротив, существенно нарастили свою позицию, купив госдолга на 590 миллиардов рублей (за счет свободных средств НПФ и дешевой ликвидности у санируемых банков), отмечают аналитики Райффайзенбанка. Наличие такой поддержки нивелирует рыночный риск даже по длинным бумагам (остается лишь валютный риск), но нет гарантии, что в какой-то момент эта поддержка внезапно не исчезнет, считают они.
В условиях угрозы новых санкций США отток иностранного капитала, вероятно, продолжится, допускают аналитики банка «Санкт-Петербург». Это будет оказывать давление на рубль, даже растущая нефть не окажет ему существенной поддержки из-за покупок валюты минфином, полагают они. «Поэтому потоки капитала и спрос на российские активы остается основным фактором для курса рубля», — отмечают аналитики банка.