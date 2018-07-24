Доходности ОФЗ могут еще вырасти

Вчерашняя сессия на рынке ОФЗ прошла в типичном для летнего сезона пассивном режиме. Оборот в секции суверенного долга на МосБирже едва достиг 15 млрд руб., из которых больше половины (7,8 млрд руб., в шесть раз больше среднего за последний месяц) пришлось на ОФЗ-26223 с фиксированным купоном. Ценовая волатильность на рынке была минимальной. По итогам торгов длинные облигации закрылись в положительной зоне, но рост их котировок не превысил 0,1 пп. Среднесрочные ОФЗ завершили день преимущественно без изменений, за исключением выпусков с погашением в 2023 г., прибавивших в доходности 2–3 бп. В сегменте флоутеров и ОФЗ-ИН картина также существенно не изменилась. Отметим только определенный спрос на более длинный из двух индексируемых на инфляцию выпусков, укрепившийся в цене на 0,1 пп. Среди локальных бумаг других развивающихся стран более сильный результат показали 10-летние облигации Турции в преддверии сегодняшнего заседания центробанка, хотя ожидаемое повышение ключевой ставки уже учтено рынком.

В последнее время ОФЗ смотрелись хуже некоторых сопоставимых суверенных выпусков развивающихся стран, а доходность 10-летних казначейских бумаг на минувшей неделе повысилась почти на 20 бп. Однако мы считаем, что доходности ОФЗ могут еще вырасти. Сейчас кривая торгуется все еще на 20 бп ниже максимумов середины июня, тогда как carry пока не достиг такого уровня, чтобы способствовать росту спроса со стороны локальных банков. В этом отношении значительный интерес представляет намеченное на эту пятницу заседание Совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике.

Наша команда макроэкономистов ожидает, что в свете повышения инфляционных ожиданий ключевая ставка останется на прежнем уровне 7,25%. Мы полагаем, что решение оставить ставку без изменений вкупе с относительно жестким пресс-релизом могут способствовать дальнейшей коррекции на рынке.