Более мягкий комментарий ЦБ может привести к снижению доходностей ОФЗ 

Пятничное утро для рублевого рынка началось в мажорной тональности: рубль укрепился примерно на 40 коп., котировки ОФЗ поднялись в среднем на 0,1–0,2 п.п. от номинала. Причиной стали упомянутые выше заявления президента США Дональда Трампа, которые привели к ослаблению доллара. После утреннего гэпа вверх рублевые активы в течение дня уже мало изменились в цене, при этом объем торгов в ОФЗ оказался вполне приличным для пятницы, превысив 22 млрд руб. Тем не менее прошлую неделю российский рынок рублевого госдолга завершил ростом доходностей примерно на 15–20 б.п. Впрочем, на аукционах Минфина третью неделю подряд наблюдается высокий спрос, а премии стали минимальными, что, безусловно, позитивный фактор. В этот раз успешные аукционы финансового ведомства не смогли оказать заметной поддержки вторичному рынку, где, как и на остальных площадках EM, шли продажи, вызванные укреплением доллара. Динамика американской валюты сейчас основной ориентир для активов развивающихся стран. Так, например, российский рынок стал меньше реагировать на изменение нефтяных цен, вектор движения которых, к слову, тоже пока не в его пользу.
На этой неделе инвесторы продолжат следить за курсом доллара и геополитической ситуацией после встречи Трампа и Путина (санкционная риторика в отношении РФ усилилась в последнее время), однако центральной темой станет заседание российского ЦБ по ставке, которое запланировано на пятницу. На предыдущем заседании в середине июня прозвучал ряд довольно жестких комментариев, вызвавших сильную волну продаж ОФЗ. Как мы уже отмечали, инфляционное давление нарастает, однако оснований для повышения ставки и столь резкого ужесточения риторики Банка России мы пока не видим. Если российский регулятор даст хоть немного более мягкий комментарий по сравнению с предыдущим заседанием, это может привести к некоторому снижению доходностей ОФЗ.