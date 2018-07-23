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Исследование: только 9% россиян готовы платить пошлины за покупки в интернет-магазинах
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Исследование: только 9% россиян готовы платить пошлины за покупки в интернет-магазинах 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: depositphotos.com
Меньше 10% россиян (9%) готовы платить пошлины за покупки товаров через зарубежные интернет-магазины. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные исследовательского холдинга «Ромир».
По словам 35% респондентов, они откажутся от своих заказов в подобных магазинах, если порог беспошлинного ввоза снизится до €200. Они отметили, что в этом случае покупки будут невыгодными.
Как стало известно, около 28% россиян поддерживают введение новых пошлин. Почти столько же человек (27%) отнеслись к данной инициативе резко отрицательно.
Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по бюджету и налогам предложил предоставить правительству право устанавливать платеж в отношении товаров, которые граждане покупают в зарубежных интернет-магазинах.
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