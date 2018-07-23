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Россия нашла способ снизить риски мировой экономики
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Россия нашла способ снизить риски мировой экономики 

ФБА «Экономика сегодня» 1 час назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Россия формирует «подушку безопасности» от рисков мировой экономики с помощью новых реформ, говорит доцент РАНХиГС, советник по макроэкономике генерального директора БД «Открытие» Сергей Хестанов.
Главными краткосрочными и среднесрочными рисками мировой экономики сегодня являются растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитике, неравенство и слабый структурный рост. К таким выводам пришли главы минфинов и центральных банков G20.
Мировая экономика демонстрирует рост, но развивающиеся страны борются с волатильностью рынков и оттоком капиталов.
"Краткосрочные и среднесрочные риски возросли, среди этих рисков — растущая финансовая уязвимость, рост напряженности в торговле и геополитическом плане, глобальная разбалансированность, неравенство и слабый структурный рост, в частности в некоторых развитых экономиках", — указывается в коммюнике.
Стороны намерены «продолжать мониторить риски», пытаясь их смягчить и «предпринимая действия, если эти риски материализуются». Многие развивающиеся экономики сейчас «лучше подготовлены к изменяющимся внешним условиям, но они до сих пор сталкиваются с рисками волатильности рынков и оттоков капитала».
Доходы от экспорта
Прежде всего, Россия связана с мировой экономикой и зависима от нее в части цен на сырье, напоминает Сергей Хестанов: «Если случится существенное замедление мировой экономики, то обычно вслед за этим падают цены на сырье, наша выручка от экспорта снижается, что влияет на качестве нашей экономики».
Кризисы 1998 и 2008 годов — яркие примеры того, как проблемы глобальной экономики сказываются на российской. Несмотря на то, что отечественная экономическая система во многих процессах довольно автономна, значительная доля доходов в бюджет прямо или косвенно связана с теми самыми доходами от экспорта.
Поэтому, как ни странно, спад в экономике США и Китая — рискованная история. Пока этот спад не просматривается, но есть два аргумента в пользу того, что он вероятен.
"Во-первых, цикличность — легко заметить периодичность, 1987-1998-2008, с интервалом в десять лет. Волны эти непохожи друг на друга, и тут можно рассуждать о том, где начнутся трудности и на ком сильней скажутся. 1987 год был довольно тяжелым для развитых стран, а 1997-1998 больше затронули Азию и Россию. В 2008-м же досталось всем. Второй аргумент — протекционизм, торговые войны, инициированные Трампом. Повышение пошлин может отразиться не сейчас, а через полгода, через восемь месяцев", — говорит эксперт.
Реформы как подушка безопасности
Насколько Россия готовится к вероятным сложностям? Те меры, которые принимают сегодня власти, — это как раз элементы подготовки к этому. Нефть в бюджете заложена $40,8 за баррель, тогда как реально ее цена сильно за 70. Это говорит о том, что у бюджета есть большие возможности для формирования резерва.
"Несмотря на это, принимается решение по пенсионному возрасту. Да, оно давно назрело, но делается это на перспективу. То же касается и повышения НДС. Это наводит на мысль, что те, кто принимает решения, допускают, что конъюнктура может измениться, а нынешние меры позволят это изменение пережить", — пояснил Сергей Хестанов, назвав текущие реформы разумным и рациональным ходом, который нужно понять и оценить.
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