РФ нашла способ снизить риски мировой экономики, считает эксперт

Сергей Хестанов. С помощью новых реформ Россия формирует «подушку безопасности», которая защитит страну от возможных рисков мировой экономики, заявил «Экономике сегодня» доцент РАНХиГС

Ранее главы министерств финансов и центральных банков G20 назвали в числе основных краткосрочных и среднесрочных рисков мировой экономики рост финансовой уязвимости банков, усиление напряжённости в мировой торговле и геополитике, неравенство и слабый структурный рост.

Хестанов отметил, что ситуация в мировой экономике влияет на Россию в вопросе цен на сырьё. Если рост мировой экономики замедлится, цены на сырьё снизятся, и российская выручка от экспорта упадёт. Поэтому возможный экономический спад в Китае США , может негативно отразиться на РФ.

Эксперт считает, что предпринимаемые российскими властями меры — это элементы подготовки к возможному спаду в мировой экономике.

«Нефть в бюджете заложена 40,8 доллара за баррель, тогда как реально её цена сильно за 70. Это говорит о том, что у бюджета есть большие возможности для формирования резерва», — отмечает аналитик.

Он добавил, что решения по совершенствованию пенсионной системы и изменению налога на добавленную стоимость давно назрели.

«Это наводит на мысль, что те, кто принимает решения, допускают, что конъюнктура может измениться, а нынешние меры позволят это изменение пережить», — заключил Хестанов.