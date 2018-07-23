Ещё
РФ нашла способ снизить риски мировой экономики, считает эксперт
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

РФ нашла способ снизить риски мировой экономики, считает эксперт 

Парламентская газета 51 минуту назад
Фото: Парламентская газета
С помощью новых реформ Россия формирует «подушку безопасности», которая защитит страну от возможных рисков мировой экономики, заявил «Экономике сегодня» доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.
Ранее главы министерств финансов и центральных банков G20 назвали в числе основных краткосрочных и среднесрочных рисков мировой экономики рост финансовой уязвимости банков, усиление напряжённости в мировой торговле и геополитике, неравенство и слабый структурный рост.
Хестанов отметил, что ситуация в мировой экономике влияет на Россию в вопросе цен на сырьё. Если рост мировой экономики замедлится, цены на сырьё снизятся, и российская выручка от экспорта упадёт. Поэтому возможный экономический спад в Китае и США, может негативно отразиться на РФ.
Эксперт считает, что предпринимаемые российскими властями меры — это элементы подготовки к возможному спаду в мировой экономике.
«Нефть в бюджете заложена 40,8 доллара за баррель, тогда как реально её цена сильно за 70. Это говорит о том, что у бюджета есть большие возможности для формирования резерва», — отмечает аналитик.
Он добавил, что решения по совершенствованию пенсионной системы и изменению налога на добавленную стоимость давно назрели.
«Это наводит на мысль, что те, кто принимает решения, допускают, что конъюнктура может измениться, а нынешние меры позволят это изменение пережить», — заключил Хестанов.
Парламентская газета: последние новости
В конгресс США внесли законопроект о санкциях против «Северного потока — 2» Трамп объявил о сохранении санкций против России Россия выиграла у Украины спор в ВТО
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам132
Украина приготовилась перехватывать российские корабли113
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор164
Добывшая видео пыток в колонии бежала из России83
Корабли НАТО зашли в Одессу120
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:00
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Экономика
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
01:00
Названа дата «смерти» Интернета
Наука и техника
00:16
Шнуров завел новый роман
Шоу-бизнес
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире США
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:56
Выживший после «Новичка» британец рассказал о пережитом
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение