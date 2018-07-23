ЦБ замедлил рост валютных депозитов у банков

Банк России сообщил о решении с 1 августа повысить на один процентный пункт нормативы обязательных резервов по валютным депозитам.

По обязательствам перед физическими лицами нормативы обязательных резервов будут повышены до 7%, по обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами и по иным обязательствам — до 8%.

Это решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций, уточняется в сообщении регулятора.

Ставки отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) по рублевым депозитам оставлены без изменений. В частности, по обязательствам перед физлицами и иным обязательствам они составляют 5,0% для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и 1,0% для банков с базовой лицензией. По обязательствам перед компаниями-нерезидентами — 5,0% для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций.