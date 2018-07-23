Ещё
ЦБ замедлил рост валютных депозитов у банков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ замедлил рост валютных депозитов у банков 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Банк России сообщил о решении с 1 августа повысить на один процентный пункт нормативы обязательных резервов по валютным депозитам.
По обязательствам перед физическими лицами нормативы обязательных резервов будут повышены до 7%, по обязательствам перед юридическими лицами-нерезидентами и по иным обязательствам — до 8%.
Это решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций, уточняется в сообщении регулятора.
Ставки отчислений в фонд обязательных резервов (ФОР) по рублевым депозитам оставлены без изменений. В частности, по обязательствам перед физлицами и иным обязательствам они составляют 5,0% для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и 1,0% для банков с базовой лицензией. По обязательствам перед компаниями-нерезидентами — 5,0% для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и небанковских кредитных организаций.
Российская Газета: последние новости
Новое посольство в Иерусалиме дорого обойдется США Аналитики рассказали, что больше всего навредит рублю В Латвии указали на необходимость сотрудничества с Россией
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам71
Загадочная гибель игроков КВН13
«Она просто перестала дышать — и все»8
Недовольству россиян в соцсетях положат конец734
Это были их сыновья: захват заложников в Москве61
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия Другое
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
01:49
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом
Происшествия Автоспорт
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение