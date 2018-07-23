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ВТБ Пенсионный фонд: количество взносов на негосударственную пенсию увеличилось в два раза
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ВТБ Пенсионный фонд: количество взносов на негосударственную пенсию увеличилось в два раза 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
ВТБ Пенсионный фонд: количество взносов на негосударственную пенсию увеличилось в два разаВ первом полугодии 2018 года на счета ВТБ Пенсионный фонд в рамках негосударственного пенсионного обеспечения поступило порядка 30 тысяч взносов. Это вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Количество онлайн-взносов также увеличилось в два раза.
Негосударственная пенсия — финансовый инструмент, позволяющий гражданам самостоятельно или при участии работодателя формировать дополнительную пенсию.
Лариса Горчаковская, генеральный директор ВТБ Пенсионный фонд, прокомментировала: «В рамках добровольных программ граждане могут делать различные отчисления: к примеру, в одном месяце — тысяча рублей, а в другом — 100 тысяч. Пенсионный счет будут увеличивать не только взносы, но и доходность, которую ежегодно начисляет фонд. Негосударственная пенсия является существенным подспорьем для обеспечения комфортного уровня жизни после завершения трудовой деятельности».
На сегодняшний день порядка 60% граждан, самостоятельно формирующих негосударственную пенсию в ВТБ Пенсионный фонд, составляют мужчины, 40% — женщины. Почти половина клиентской базы — это люди в возрасте от 30 до 45 лет. На правах рекламы
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