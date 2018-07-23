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Снижение ставок аренды на склады замедлилось
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Снижение ставок аренды на склады замедлилось 

РЖД-Партнер 50 минут назад
Фото: РЖД-Партнер
По наблюдениям экспертов, впервые с первого полугодия 2015 года прекратилось ее снижение. Напротив, по отношению к значению четвертого квартала 2017 года отмечен рост данного показателя на 3%. Ставки аренды складов в классе B остались примерно на прежнем уровне — 440 руб. /кв. м/мес. (включая НДС и операционные расходы). Однако можно отметить расширение верхней границы диапазона запрашиваемых ставок на 10%. По словам экспертов, это связано с дефицитом площадей на севере города и в городской черте.
Пообъектные изменения ставок в классах А и В незначительны и составили в среднем 3% и 1% соответственно.
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