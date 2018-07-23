Заседание Банка России: чего ждать от регулятора?

Москва , 23 июля — «Вести. Экономика». В конце этой недели Центральный банк России проведет очередное заседание, на котором примет решение о ставке и даст намеки на дальнейшее изменение денежно-кредитной политики. Само решение Банка России вызывает мало сомнений: аналитики единодушно ждут сохранения ключевой ставки на уровне 7,25%, пишет Bloomberg . Но рынки будут искать сигнал о сроках нейтрализации денежно-кредитной политики, после того как в июне регулятор отодвинул переход на 2019 г. Рост долгосрочных инфляционных ожиданий, которые также повысились в июне, может отложить нейтрализацию политики, говорится в обзоре ЦБ «О чем говорят тренды» от 16 июля. По более поздней оценке ЦБ, годовая инфляция в РФ в июле составит 2,4-2,6%. Основной проблемой для регулятора сейчас действительно являются инфляционные ожидания. Все усилия ЦБ РФ по снижению этого показателя были перечеркнуты резким скачком цен на бензин и повышением НДС. И хотя официальная инфляция все еще остается даже ниже целевого значения ЦБ в 4%, именно инфляционные ожидания являются основным ориентиром.

Инфляционные ожидания

Инфляционные ожидания граждан России на ближайшие 12 месяцев увеличились с 8,6% до 9,6% на фоне роста цен на бензин и дальнейшего повышения налога на добавленную стоимость. Об этом сообщается в обзоре Банка России «Инфляционные ожидания и потребительские настроения населения». В ходе опроса, проведенного для оценки инфляционных ожиданий, респонденты указали серьезный рост цен на бензин, а также ожидающееся повышение НДС в качестве факторов дальнейшего роста цен. В ЦБ отметили, что инфляционные ожидания в РФ выросли до уровней осени 2017 г., при этом, по оценкам Банка России, с учетом принятых мер по стабилизации розничных цен на бензин и дизельное топливо инфляционные ожидания в дальнейшем также стабилизируются. В таких условиях вряд ли стоит рассчитывать на то, что Банк России в ближайшее время пойдет на снижение ключевой ставки, хотя, конечно, для экономики это был бы скорее положительный сигнал. В ЦБ по-прежнему боятся, что смягчение монетарной политики приведет к ускорению инфляции, однако в текущих условиях вряд ли такие суждения имеют право на жизнь. Рост цен в нашей стране, как и раньше, провоцируют совсем другие факторы, в частности те, о которых было сказано выше, а также тарифы естественных монополий, о формировании которых «Вести. Экономики» многократно писали в прошлом году. Курс рубля также уже давно не реагирует на денежно-кредитную политику. Доходности ОФЗ выросли после введения санкций и так и не смогли вернуться обратно. И хотя ЦБ не снижал ставки уже достаточно давно и даже не давал намека на подобные действия, рубль успел за это время и ослабнуть, и укрепиться, а затем снова ослабнуть. Все это говорит лишь о том, что Центральному банку вовсе нет смысла сохранять ставку на текущем уровне, поскольку ее снижение на минимальные 25 базисных пунктов не приведет к негативным последствиям: все негативные последствия для валютного рынка и ценовой стабильности находятся внутри страны. Кстати, несмотря на достаточно стремительное ослабление в последние несколько торговых сессий, сейчас российская валюта имеет неплохие шансы на укрепление. Это связано с периодом налоговых выплат.