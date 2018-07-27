ЦБ отметил положительный вклад ЧМ-2018 в годовой прирост ВВП

МОСКВА , 27 июля. / ТАСС /. Проведение Чемпионата мира по футболу внесло положительный вклад в годовой темп прироста ВВП РФ во втором квартале в размере 0,1-0,2 процентных пункта.

Об этом говорится в релизе Банка России по итогам заседания совета директоров.

"Проведение чемпионата мира по футболу внесло положительный вклад (0,1-0,2 п.п.) в годовой темп прироста ВВП в II квартале. Банк России прогнозирует темп экономического роста в 2018 году в интервале 1,5-2%, что соответствует потенциальному росту российской экономики в условиях сохраняющихся структурных ограничений", — сообщает регулятор.