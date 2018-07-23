Денежный рынок: в преддверии периода уплаты налогов

Пятничная сессия на российском денежном рынке прошла довольно спокойно. Спрос на операции однодневного репо с Федеральным казначейством был достаточно умеренным (0,8 млрд руб.), и в результате общая задолженность банков перед Минфином по рублевым инструментам сократилась до 1,07 трлн руб. Однодневный валютный своп большую часть дня торговался в боковом тренде, и только вечером спрос несколько вырос. В итоге ставка на закрытии составила 8,04%, но возможностью валютного свопа с ЦБ банки так и не воспользовались; его средневзвешенная стоимость снизилась на 9 бп, до 6,68%. Базис между ставкой однодневного валютного свопа и ставкой RUONIA остался вблизи максимума с начала года (-30 бп). Мы полагаем, что на этой неделе его сохранению на том же уровне будет способствовать начало очередного периода уплаты налогов (в среду компании платят НДС, НДПИ и акцизы). Стоимость однодневного репо под залог ОФЗ в пятницу повысилась в среднем на 5 бп, примерно до 7,03%. Хотя на данный момент период усреднения резервов почти наполовину завершен, банки продолжают поддерживать солидный баланс средств на корсчетах в ЦБ (2,43 трлн руб. на утро пятницы); по нашим оценкам, средний баланс корсчетов за период с начала месяца примерно на 140 млрд руб. превышает показатель месячной давности. На наш взгляд, до среды ситуация вряд ли изменится.

Центральным событием этой недели является очередное заседание совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики. Рынки кросс-валютных и процентных свопов торгуются из расчета, что в ближайшей перспективе ключевая ставка ЦБ меняться не будет. В пятницу ставки XCCY и IRS держались в узком диапазоне, закрывшись в пределах +/-2–3 бп относительно четверга.