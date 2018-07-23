Названы условия предотвращения мирового кризиса

Программный директор клуба «Валдай» рассказал НСН, как обезвредить риски для мировой экономики, о которых заявили страны G20.
Страны G20 назвали рост напряжения в области геополитики одним из основных рисков для мировой экономики. Кроме того, министры финансов и председатели центральных банков стран-участников объединения обеспокоены усложнением торговых отношений, пишет RT. По их словам, в связи с этими и другими факторами возросли риски снижения экономического роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Рисками для мировой экономики страны G20 также назвали глобальный дисбаланс и неравенство. В эфире НСН экономист, программный директор клуба «Валдай», эксперт Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик заявил, что это может быть последствиями неразрешенного до конца финансового кризиса 2008 года, который может перейти в открытую форму, если не будут предприняты какие-то совместные действия.
«В какой-то степени, наверное, можно говорить о том, что в подавленном состоянии этот кризис еще во многом не разрешен со времен кризиса 2008 года. Если дисбалансы, такие как неравенство и высокий долг, сохраняются, то возможности для того, чтобы этот кризис перешел опять в открытую форму, они остаются. И для того, чтобы предотвратить новую уже более резкую волну финансового кризиса, необходимы совместные действия, в том числе в контексте "двадцатки". "Двадцатка", как правило, обсуждает такого рода риски и вырабатывает рекомендации для совместного действия крупнейших стран мира для того, чтобы ограничить возможности повторения кризисных явлений в мировой экономике», — пояснил экономист.
Ранее директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард заявила, что американские пошлины и санкции против Китая и России могут привести к падению мирового ВВП на 1,5 процента, сообщает Газета.ру.