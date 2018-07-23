Названы условия предотвращения мирового кризиса

Экономист назвал условия предотвращения мирового кризиса

Программный директор клуба «Валдай» рассказал НСН, как обезвредить риски для мировой экономики, о которых заявили страны G20.

Страны G20 назвали рост напряжения в области геополитики одним из основных рисков для мировой экономики. Кроме того, министры финансов и председатели центральных банков стран-участников объединения обеспокоены усложнением торговых отношений, пишет RT. По их словам, в связи с этими и другими факторами возросли риски снижения экономического роста в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

Рисками для мировой экономики страны G20 также назвали глобальный дисбаланс и неравенство. В эфире НСН экономист, программный директор клуба «Валдай», эксперт Российского совета по международным делам Ярослав Лисоволик заявил, что это может быть последствиями неразрешенного до конца финансового кризиса 2008 года, который может перейти в открытую форму, если не будут предприняты какие-то совместные действия.