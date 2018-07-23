В январе-июле 2018 года Монголия погасила около 70 проц. внешнего долга 

Улан-Батор, 23 июля /Синьхуа/ — Монголия погасила около 70 процентов внешнего долга, который должна выплатить в 2018 году. Об этом заявил министр финансов Монголии Ч. Хурэлбаатар в ходе пресс-конференции для местных СМИ в понедельник.
По словам чиновника, в настоящее время бюджетный баланс Монголии положительный, и темпы роста экономики страны составляют 6,1 проц.
"Мы планируем и в дальнейшем расширять тесное сотрудничество с Международным валютным фондом", добавил он.
Исполнительный совет МВФ утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Монголии в мае 2017 года в целях оказания помощи Монголии в восстановлении ее экономики и обеспечения стабильного и всеобъемлющего роста в долгосрочной перспективе.
В рамках реализации этой программы восточноазиатская страна получила 184,55 млн долларов США. —0—