В январе-июле 2018 года Монголия погасила около 70 проц. внешнего долга

Улан-Батор , 23 июля / Синьхуа / — Монголия погасила около 70 процентов внешнего долга, который должна выплатить в 2018 году. Об этом заявил министр финансов Монголии Ч. Хурэлбаатар в ходе пресс-конференции для местных СМИ в понедельник.

По словам чиновника, в настоящее время бюджетный баланс Монголии положительный, и темпы роста экономики страны составляют 6,1 проц.

"Мы планируем и в дальнейшем расширять тесное сотрудничество с Международным валютным фондом ", добавил он.

Исполнительный совет МВФ утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Монголии в мае 2017 года в целях оказания помощи Монголии в восстановлении ее экономики и обеспечения стабильного и всеобъемлющего роста в долгосрочной перспективе.

В рамках реализации этой программы восточноазиатская страна получила 184,55 млн долларов США. —0—