Ещё
В январе-июле 2018 года Монголия погасила около 70 проц. внешнего долга
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В январе-июле 2018 года Монголия погасила около 70 проц. внешнего долга 

ИА Синьхуа 1 час назад
Улан-Батор, 23 июля /Синьхуа/ — Монголия погасила около 70 процентов внешнего долга, который должна выплатить в 2018 году. Об этом заявил министр финансов Монголии Ч. Хурэлбаатар в ходе пресс-конференции для местных СМИ в понедельник.
По словам чиновника, в настоящее время бюджетный баланс Монголии положительный, и темпы роста экономики страны составляют 6,1 проц.
"Мы планируем и в дальнейшем расширять тесное сотрудничество с Международным валютным фондом", добавил он.
Исполнительный совет МВФ утвердил трехлетнюю программу финансовой помощи Монголии в мае 2017 года в целях оказания помощи Монголии в восстановлении ее экономики и обеспечения стабильного и всеобъемлющего роста в долгосрочной перспективе.
В рамках реализации этой программы восточноазиатская страна получила 184,55 млн долларов США. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
ЦБ РФ в июне закупил 0,5 млн унций золота С. Лавров и М. Помпео встретятся в Хельсинки -- МИД России S&P подтвердило рейтинг России в иностранной валюте на уровне "BBB-"
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дачники будут жить по новым правилам55
Загадочная гибель игроков КВН11
Недовольству россиян в соцсетях положат конец686
«Она просто перестала дышать — и все»8
Это были их сыновья: захват заложников в Москве60
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
04:15
Дачники будут жить по новым правилам
Личный счет Недвижимость
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:29
На судоремонтном заводе произошел взрыв
Происшествия
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
01:49
Утопивший детей лодочник оказался наркоманом
Происшествия Автоспорт
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение