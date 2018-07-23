ЦБ Китая влил 502 млрд юаней в банковскую систему

ЦБ Китая неожиданно влил 502 млрд юаней в банковскую систему

Центральный банк Китая в понедельник влил 502 млрд юаней ($74 млрд) наличных в банковскую систему через кредиты коммерческим банкам. Это стало последним признаком того, что регулятор движется к смягчению денежно-кредитной политики на фоне замедления экономики, пишет Financial Times

Народный банк Китая предоставил кредиты сроком на один год в рамках механизма среднесрочного кредитования (Medium-term Lending Facility, MLF), который в последние годы становится все более важным инструментом для увеличения денежной массы в Китае.

Этот шаг регулятора бы неожиданным для участников рынка, поскольку в понедельник не истекает срок погашения никаких кредитов MLF. Обычно центробанк вливает ликвидность через MLF в день погашения существующих кредитов.

Ставка кредитования через MLF составила 3,30% годовых, без изменений по сравнению с предыдущими операциями.

Народный банк Китая также сообщил, что он пропустил операции обратного РЕПО в понедельник утром. В этот же день истекает срок соглашений об обратном РЕПО на 170 млрд юаней.

Другие недавние шаги центробанка по смягчению политики включают снижение резервных требований для банков.

Как сообщали "Вести. Экономика", в конце июня Народный банк Китая объявил о снижении с 5 июля резервных требований (RRR) для ряда банков на 0,5%.

Такой шаг позволяет банкам освободить порядка 700 млрд юаней, то есть более $100 млрд Это не только сигнал в пользу ослабления юаня, но и меры по поддержке экономики, а также предотвращению корпоративных дефолтов, падения фондовых индексов и т. д.