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ЦБ Китая влил 502 млрд юаней в банковскую систему
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ЦБ Китая неожиданно влил 502 млрд юаней в банковскую систему 

Вести Экономика 2 часа назад
Фото: EPA
Центральный банк Китая в понедельник влил 502 млрд юаней ($74 млрд) наличных в банковскую систему через кредиты коммерческим банкам. Это стало последним признаком того, что регулятор движется к смягчению денежно-кредитной политики на фоне замедления экономики, пишет Financial Times.
Народный банк Китая предоставил кредиты сроком на один год в рамках механизма среднесрочного кредитования (Medium-term Lending Facility, MLF), который в последние годы становится все более важным инструментом для увеличения денежной массы в Китае.
Этот шаг регулятора бы неожиданным для участников рынка, поскольку в понедельник не истекает срок погашения никаких кредитов MLF. Обычно центробанк вливает ликвидность через MLF в день погашения существующих кредитов.
Ставка кредитования через MLF составила 3,30% годовых, без изменений по сравнению с предыдущими операциями.
Народный банк Китая также сообщил, что он пропустил операции обратного РЕПО в понедельник утром. В этот же день истекает срок соглашений об обратном РЕПО на 170 млрд юаней.
Другие недавние шаги центробанка по смягчению политики включают снижение резервных требований для банков.
Как сообщали "Вести. Экономика", в конце июня Народный банк Китая объявил о снижении с 5 июля резервных требований (RRR) для ряда банков на 0,5%.
Такой шаг позволяет банкам освободить порядка 700 млрд юаней, то есть более $100 млрд Это не только сигнал в пользу ослабления юаня, но и меры по поддержке экономики, а также предотвращению корпоративных дефолтов, падения фондовых индексов и т. д.
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