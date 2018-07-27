Заседание Банка России. Что ждут эксперты?

Москва, 27 июля — «Вести. Экономика» Сегодня совет директоров ЦБ РФ на заседании рассмотрит вопрос о ключевой ставке, аналитики уверены в ее сохранении на уровне 7,25% годовых. Банк России в середине июня, оставив ставку неизменной, дал достаточно «жесткий» сигнал о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). Регулятор заявил, что с учетом влияния предложенных правительством РФ налогово-бюджетных мер на инфляцию и инфляционные ожидания требуется замедление перехода к нейтральной ДКП. До этого ЦБ планировал завершить переход к нейтральной политике в 2018 году. Годовая инфляция в России на 23 июля, исходя из недельных данных Росстата, продолжает находиться между 2,2% и 2,3%. Инфляционные ожидания в июне на фоне роста цен на бензин и предстоящего повышения НДС, как и ожидалось, ускорились, достигнув 9,8%, максимальной отметки с июля 2017 года.

Регулятор не стал давать сигналов относительно возможного июльского решения, отметив достаточную осведомленность рынка, пишет «Интерфакс» и приводит мнения экспертов. «Мы сейчас сигнал не даем перед этим решением. Считаем, что достаточно рынок знает относительно текущей ситуации», — сообщил журналистам в начале прошлой недели исполняющий обязанности директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин.

Рынок уже давно не высказывал такого единодушия в прогнозе предстоящего решения ЦБ: все аналитики ждут неизменности ставки на ближайшем заседании.

"По нашему мнению, прогноз этого решения дался нам легче всего за последние несколько лет", — пишут эксперты «Ренессанс Капитала» в обзоре. Они не ждут снижения ключевой ставки ЦБ как минимум до третьего квартала 2019 года. Аналитики полагают, что значительных изменений с последнего заседания совета директоров ЦБ не произошло: динамика инфляция по-прежнему благоприятна, бюджетные планы проясняются, решение о повышении НДС объявлено. «Инфляционные ожидания начали расти, но мы не думаем, что это кого-то удивляет. Внешние условия также выглядят неизменными. В этой связи мы ожидаем, что ЦБ не только сохранит ключевую ставку, но и повторит сигналы последнего заседания. По нашему мнению, это было бы рационально. Мы не думаем, что рынок нуждается в новых сигналах до окончания сезона отпусков», — подчеркивает «Ренессанс Капитал».

С неизменностью факторов, обусловивших июньское решение, соглашаются и эксперты Sberbank CIB. "Это позволяет предположить, что ЦБ может принять простое решение не менять ставку. С другой стороны, прогноз регулятора в отношении инфляции на конец года (3,5-4,0%) все еще может оказаться завышенным (наш прогноз — 3,2%). Если фактический показатель будет ближе к нашим ожиданиям, ЦБ может принять решение снизить ставку в четвертом квартале 2018 года до 7,0%", — отмечают они. "ВТБ Капитал" также ждет неизменности ключевой ставки в июле и ее снижения к концу 2018 года до 7,0%. «Основная интрига предстоящего заседания ЦБ 27 июля заключается не в решении по ставке — и мы, и рынок ожидаем сохранения на уровне 7,25% — а в тональности пресс-релиза. Хотя в целом он, скорее всего, останется осторожным, мы не исключаем некоторого смягчения. Смягчение риторики будет означать возможность снижения ключевой ставки до конца года, особенно в случае позитивных внешнеполитических сюрпризов», — считают аналитики Газпромбанка. Эксперты напоминают, что ясность в отношении бюджетного процесса появилась лишь частично, осенью еще предстоит вернуться к вопросу повышения пенсионного возраста. "Мы ждем сохранения паузы в цикле снижения ключевой ставки российского регулятора и не рассчитываем на его возобновление в ближайшие месяцы, при этом допускаем, при отсутствии новых внешних шоков и сезонном замедлении месячной инфляции в августе-сентябре, единичное смягчение (на 25 базисных пунктов) в конце текущего года", — пишут аналитики банка «ФК Открытие» в обзоре. Без учета заседания 27 июля до конца 2018 года запланировано еще три заседания совета директоров ЦБ по ключевой ставке: 14 сентября, 26 октября и 14 декабря.