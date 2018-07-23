ЦБ РФ в пятницу оставит ставку без изменений

В ближайшую пятницу, 27 июля, состоится заседание Банка России , на котором традиционно будет принято решение по ключевой ставке. С нашей точки зрения, с высокой вероятностью на конец года инфляция достигнет таргета ЦБ РФ в 4% или даже незначительно превысит его. Слабый рубль, повышение НДС и рост цен на бензин должны сделать свое дело.

В текущей ситуации изменение ключевой ставки ЦБ РФ сомнительно, с высокой вероятностью она останется на уровне в 7,25%. Если мы окажемся правыми, и ключевая ставка Банка России останется без изменений, стоит ожидать нейтральную реакцию, как в российских акциях, так и в основных рублевых парах.