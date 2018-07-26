Ещё
ЦБ РФ сохранит жесткую риторику и оставит неизменной ключевую ставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ЦБ РФ сохранит жесткую риторику и оставит неизменной ключевую ставку 

Прайм 49 минут назад
Фото: Российская Газета
По данным Росстата, индекс потребительских цен на неделе с 17 по 23 июля не изменился (0.0% н/н), годовая инфляция, по нашим оценкам, лишь немного ускорилась, с 2.24% г/г до 2.25% г/г. В отчете интересным представляется рост цен на пшеницу (1.8% н/н), вероятно, обусловленный аномальными дождями на территории Центрального Черноземья и сигнализирующий о снижении урожая. Мы полагаем, что поводов для беспокойства пока недостаточно, так как в последние два года объемы урожая пшеницы значительно превосходили спрос, пусть даже риски дальнейшего роста цен на зерновые повышаются.
Несмотря на то что такая динамика инфляции — благоприятный сигнал перед заседанием Банка России в пятницу, мы полагаем, что регулятор сохранит жесткую риторику и оставит неизменной ключевую ставку (SGe: 7.25%), так как инфляционные риски остаются в силе. Значительный рост инфляционных ожиданий (9.8% в июне) и ускорение прироста индекса цен производителей дополнительно сопровождаются возобновившимися геополитическими рисками после заявлений американских конгрессменов о желании ужесточить санкции.
Прайм: последние новости
Биржи Европы снижаются на возможном обострении глобального торгового конфликта ЦБ: Доля нерезидентов на рынке ОФЗ снизилась до минимума почти за 1,5 года Угроза новых санкций снова давит на рубль
Комментарии  Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В подаренном Путиным Трампу мяче нашли чип396
Российских дачников ждет неприятный сюрприз131
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги16
Супруга Караченцова поделилась нерадостными новостями16
Оружию «Судного дня» нашли ответ164
Видео
01:09
Меркель произвела фурор на красной дорожке
Европа В мире
02:54
Ансамбль Александрова разрушил «планы» Минобороны
Общество
00:44
Госдеп выпустил «Крымскую декларацию»
США В мире
05:53
«Такие тупые»: ведущая по-русски оскорбила американцев
США В мире
00:26
Женщина пыталась сжечь себя у посольства США в Пекине
Происшествия Азия
02:13
Лоза ответил на бойкот «Нашествия»
Общество
00:44
Звезды КВН требуют линчевать убийцу жены коллеги
Шоу-бизнес
05:58
Оружию «Судного дня» нашли ответ
Оружие
00:29
Крым ответил взбесившейся из-за дорог Шараповой
Общество Шоу-бизнес
00:58
«Проклятие» России, скандальное заявление Лолиты и другие события дня
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение