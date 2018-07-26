ЦБ РФ сохранит жесткую риторику и оставит неизменной ключевую ставку

По данным Росстата, индекс потребительских цен на неделе с 17 по 23 июля не изменился (0.0% н/н), годовая инфляция, по нашим оценкам, лишь немного ускорилась, с 2.24% г/г до 2.25% г/г. В отчете интересным представляется рост цен на пшеницу (1.8% н/н), вероятно, обусловленный аномальными дождями на территории Центрального Черноземья и сигнализирующий о снижении урожая. Мы полагаем, что поводов для беспокойства пока недостаточно, так как в последние два года объемы урожая пшеницы значительно превосходили спрос, пусть даже риски дальнейшего роста цен на зерновые повышаются.