Консенсус-прогноз: ЦБ 27 июля сохранит ключевую ставку на уровне 7,25%

МОСКВА , 26 июля. / ТАСС /. Банк России на заседании совета директоров 27 июля сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,25% годовых, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

По их мнению, регулятор сохранит паузу в дальнейшем смягчении денежно-кредитной политики как минимум до конца текущего года, а как максимум — до третьего квартала 2019 года.

Аналитики объясняют это тем, что Центральному банку необходимо оценить влияние на инфляцию и инфляционные ожидания с учетом запланированного повышения НДС с 18% до 20% с 1 января 2019 года. На предыдущем заседании 15 июня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 7,25% и пересмотрел вверх прогноз инфляции с учетом предлагаемого повышения НДС. По мнению экспертов, в риторике ЦБ с тех пор ничего не изменилось.

Ожидаемое решение

Аналитики сходятся во мнении, что Центробанк предельно ясно донес рынку свою позицию еще на прошлом заседании: для дальнейшего снижения ставки необходимо проследить, как будут вести себя инфляция и инфляционные ожидания после новостей о скором повышении НДС.

"Мы думаем, что никаких изменений не будет. В прошлый раз ЦБ ясно дал понять, что в ближайшее время менять ставку не планирует, но абсолютно ничего с прошлого заседания не поменялось. Скорее всего, следующее снижение ставок, если возможно, то в третьем квартале следующего года. Ставка уже достаточно близка к нейтральному диапазону особенно после последнего усиления санкций в апреле, когда у нас возросла риск-премия", — сказал главный экономист ИК «Ренессанс Капитал» по России и СНГ Олег Кузьмин

Кроме того, риторика ЦБ с 15 июня не изменилась, добавил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин . «Судя по последнему настрою ЦБ, скорее всего, ключевую ставку снижать не будут. В принципе рынок уже привык к тому, что ЦБ без крайней необходимости движений не совершает, и если что-то делает, то должен быть в этом на 100% уверен. Сейчас пока непонятно, как скажется повышение НДС, с урожаем новости были, что он может быть ниже, чем в прошлом году, поэтому продовольственная инфляция может быть выше, но ЦБ, скорее всего, будет осторожен», — считает он.

По оценкам ЦБ, повышение НДС окажет влияние на динамику потребительских цен в 2019 году, а также может иметь эффект уже в текущем году. В частности, Банк России прогнозирует годовую инфляцию в 3,5-4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4-4,5% в 2019 году. Регулятор ожидает, что темпы роста потребительских цен вернутся к 4% в начале 2020 года.

"Баланс рисков до конца 2019 года сместился в сторону проинфляционных рисков. Банк России будет принимать решение по ключевой ставке, оценивая инфляционные риски, динамику инфляции и развитие экономики относительно прогноза", — говорилось в релизе по итогам заседания ЦБ 15 июня.

"На прошлом заседании ЦБ не стал менять ставку, сославшись на повышение НДС в 2019 году. Правительство объявило о намерении повысить НДС всего за день до заседания ЦБ. Таким образом, у регулятора не было времени должным образом оценить последствия этого шага для инфляции и экономики в целом", — полагает аналитик Sberbank CIB Николай Минко.

Потенциал снижения ставки

По итогам предыдущего заседания ЦБ глава регулятора Эльвира Набиуллина заявила на пресс-конференции, что Банк России теперь оценивает нейтральную ключевую ставку ближе к верхней границе интервала 6-7%. Она добавила, что «в настоящее время мы не можем сделать те оставшиеся один-два шага по ключевой ставке, которые позволили бы нам в полной мере перейти к нейтральным кредитно-денежным условиям». По мнению экспертов, для решения ЦБ в пользу снижения ставки еще хотя бы на 25 базисных пунктов необходимо проследить, как поведет себя инфляция — ускорится до целевого уровня в 4% или превысит его.

По данным Росстата, с 17 по 23 июля 2018 года в РФ наблюдался нулевой рост потребительских цен, а в годовом выражении инфляция на 23 июля составила около 2,3%. При этом инфляционные ожидания существенно выросли и могут оказать долгосрочный эффект на инфляцию. В частности, в начале июля ЦБ опубликовал ежемесячную оценку инфляционных ожиданий, согласно которой они выросли до 9,8% — максимальной отметки с июля 2017 года. Рост инфляционных ожиданий отмечался в ответ на подорожание бензина и новости о повышении НДС в 2019 году.

Кроме того, департамент исследований и прогнозирования ЦБ представил собственную оценку, согласно которой повышение НДС приведет к ускорению инфляции на 0,8-1,25% пункта.

"Эксперты также считают, что инфляционные ожидания, возможно, еще не достигли пиковых уровней. Таким образом, хотя повышение НДС не является фактором денежно-кредитной политики, оно, вероятно, будет иметь долговременный инфляционный эффект — через инфляционные ожидания. Соответственно, аналитики ЦБ приходят к выводу, что ставку следует оставить без изменений до тех пор, пока инфляция не достигнет максимума, что должно произойти в следующем году", — комментирует исследование департамента ЦБ Николай Минко.

Дмитрий Харлампиев. В связи с неопределенностью относительно дальнейшей динамики инфляционных ожиданий и инфляции эксперты различно оценивают временную паузу, которую возьмет ЦБ в снижении ставки. «Мы ждем сохранения паузы в цикле снижения ключевой ставки российского регулятора и не рассчитываем на его возобновление в ближайшие месяцы, при этом допускаем при отсутствии новых внешних шоков и сезонном замедлении месячной инфляции в августе — сентябре единичное смягчение (на 25 б.п.) в конце текущего года», — комментирует директор по аналитике банка «Открытие»

"Если вспомним риторику Центробанка начиная с середины прошлого года, то была похожая ситуация: ЦБ ждал, что инфляция ускорится, но она так и не ускорилась. В конце 2017 года он ставку снизил на 50 б.п., но сделал это, когда пересмотрел свой взгляд. Пока ЦБ не убедится, что те опасения, которые он высказывает, напрасны, серьезных движений по ставке он делать не будет. Может быть, будет в этом году одно или два снижения, но перед этим должна серьезно поменяться риторика регулятора", — добавил Брагин.

Прогнозы уровня ставки

ИК «Ренессанс Капитал» — 7,25%;

JP Morgan — 7,25%;

Sberbank CIB — 7,25%;

ФГ БКС — 7,25%;