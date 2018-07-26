К заседанию Банка России: в ожидании начала возвращения инфляции к 4%

По состоянию на 23 июля темпы роста годовой инфляции составили 2,2-2,3% годовых, несколько снизившись по сравнению с итогами мая (2,4%) и июня (2,3%), в середине которого регулятор проводил свое предыдущее заседание. При этом за неделю с 17 по 23 июля впервые с первой половины июня была зафиксирована нулевая инфляция. Основным фактором снижения цен остается удешевление стоимости плодоовощной продукции на фоне высокой базы прошлого года.

Тем не менее в июне регулятор зафиксировал всплеск инфляционных ожиданий населения до максимума с сентября-октября прошлого года вследствие ускоренного роста цен на бензин. В середине июля ЦБ в своем обзоре еще раз подтвердил необходимость замедления перехода к нейтральной ДКП, отметив, что «рост долгосрочных инфляционных ожиданий населения может потребовать отсрочки перехода к нейтральной ДКП». Напомним, что нейтральный уровень ставок, согласно комментариям регулятора, оценивается рынком на уровне от 7% годовых и ниже по ключевой ставке. В последних обзорах ЦБ также отмечал, что именно с июля ожидает постепенного возвращения инфляции к 4%.

После комментариев ЦБ к заседанию от 15 июня мы отмечали, что пауза в изменении ставки может затянуться, как минимум, до окончательного прояснения ситуации с повышением НДС и полной реализации эффекта от данного события на цены. Риторика представителей и аналитических комментариев ЦБ с момента предыдущего заседания не изменила нашу точку зрения, и 27 июля мы ожидаем сохранения ключевой ставки на уровне 7,25% годовых.

Добавим, что внешние условия с момента последнего заседания ЦБ также не претерпели особых изменений и вряд ли внесут коррективы в политику ЦБ. Стоимость нефти марки Brent в конце июня — начале июля поднималась в район 80 долл. за баррель, после чего заметно скорректировалась в район 72 долл., однако в настоящее время торгуется дороже 74 долл. за баррель, что достаточно близко к уровням, сопровождавшим предыдущее заседание ЦБ в середине июня. В свою очередь, индексу американского доллара, несмотря на очередное повышение ставки ФРС и существенно возросшую уверенность инвесторов в четырех повышениях ставки до конца текущего года, так и не удалось закрепиться выше уровня в 95 пунктов, на пороге которого индекс DXY находился еще в момент предыдущего заседания ЦБ. Курс рубля в результате остается по сути там же, где и находился в момент решения ЦБ полтора месяца назад. Геополитический фон в целом остается напряженным, однако если и приводит к всплескам волатильности на финансовых рынках, то лишь краткосрочно.

Сохранение ключевой ставки на прежнем уровне станет нейтральным событием для российского валютного и долгового рынка, однако гораздо больший интерес будет вызывать тональность комментариев регулятора. Впрочем, не исключено, что даже если ЦБ вновь вернет надежду участникам рынка на снижение ставки, положительный эффект от данного события будет быстро «съеден» очередной волной усиления геополитической напряженности.