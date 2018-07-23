У российского рынка сохраняется перспектива роста

Усиленные продажи на российском фондовом рынке 5 последних торговых дней подряд еще не в состоянии сломить среднесрочные тренды. Действительно, после завершения встречи двух президентов Путина и Трампа, а также окончания главного футбольного события, участники торгов стали следовать правилу «продажи на фактах».

Однако, если посмотреть более широко, то в последние полгода индекс МосБиржи колеблется в рамках диапазонных торгов. Причем эти колебания проходят вблизи исторических максимумов. Все эти признаки вполне соответствуют плоской коррекции в рамках растущей тенденции.

Первая реакция на итоги встречи президентов оказалась сдержанной, более того, последующая негативная динамика рынков является своеобразной оценкой встречи. Не случайно, Генри Киссинджер назвал эту встречу «упущенной возможностью». Тем не менее, это лишь первый шаг на пути выстраивания диалога двух держав, а значит, есть простор для формирования ожиданий последующих позитивных шагов, что способно обеспечивать поддержку основной восходящей тенденции.

Нефтяные цены на мировых рынках пребывают в растущем тренде — этот фактор также должен оказать существенную поддержку российской экономике. Вместе с тем, такая тенденция до сих пор не оказала должного влияния на российскую валюту. Следует отметить, что слабый рубль является конкурентным преимуществом для реальной экономики. И локальные факторы давления, которые в данном случае препятствуют восстановлению рубля, являются также благом.

Изменение правил игры в связи с планируемым повышением НДС (проект одобрен во втором чтении 18 июля) для инвестиционного климата является негативным фактором. Тем более, что такое изменение подстегнет инфляцию, что также является фактором давления для рубля. Тем не менее, в долгосрочной перспективе локальные факторы будут ослабевать, что приведет к тому, что заложенный в валюте потенциал восстановления так или иначе начнет постепенно раскрываться.