Российский рынок начнет день с минимальных изменений индексов

Российский рынок провел вчерашний день в зеленой зоне, получив поддержку от дорожавшей нефти и растущих европейских рынков. Индекс РТС завершил день на 0,6% в плюсе, а индекс ММВБ прибавил 0,5%. Сегодня ЦБР на своем заседании рассмотрит вопрос о ключевой ставке. По нашему мнению, которое в данном случае совпадает с рыночным консенсусом, банк воздержится от ее изменения, учитывая превзошедшую ожидания месячную инфляцию в июне, сильный рост цен производителей и повышение НДС с 2019 г.

Европейские рынки вчера уверенно росли, реагируя на обнадеживающие результаты встречи Трампа и Юнкера, которые условились отложить введение пошлин и продолжить переговоры по поиску путей снижения торговых барьеров. Кроме того, ЕС выступит посредником в переговорах Соединенных Штатов Китая по проблемам торговли. ЕЦБ на вчерашнем заседании управляющего совета ожидаемо не внес изменений в уровень процентных ставок и подтвердил свою приверженность планам, объявленным на прошлом заседании. До конца сентября банк продолжит выкупать активы на 30 млрд евро ежемесячно, а затем до конца года — на сумму до 15 млрд долл. в месяц. С 2019 г. программа QE будет прекращена. Кроме того, ЕЦБ намерен оставить ставки на текущем уровне по крайней мере до конца лета 2019 г. Хотя решение было предсказуемым, курс евро снизился.

Основные американские индексы вчера подешевели, S&P 500 потерял 0,3%, в основном благодаря рекордному падению котировок Facebook. Сегодня в США будут опубликованы данные о динамике ВВП США во 2 кв. 2018 г. По прогнозу рынка, экономика страны выросла за период на 4,2% в годовом выражении. Если показатель отклонится от прогноза, это заметно повлияет на настроения инвесторов накануне заседания ФРС , которое пройдет в середине следующей недели.

Нефть вчера подорожала под влиянием новостей о приостановке Саудовской Аравией экспорта нефти через Баб-эль-Мандебский пролив после атаки йеменских военных ее танкеры. Сегодня нефтяные цены пока меняются слабо.

Азиатские индексы двигаются разнонаправленно, фьючерс на S&P500 остается вблизи вчерашних уровней. Российский рынок начнет день с минимальных изменений индексов.