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Фондовый рынок России открылся ростом
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Фондовый рынок России открылся ростом 

Газета.Ru 1 час назад
Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Индекс Московской биржи вырос на 0,43% и составил 2357,56 пункта.
Индекс РТС поднялся на 0,67%, до 1122,11 пункта.
Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,18%, до $72,94 за баррель.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, вырос на 45,19 коп., до 73,93 руб., курс доллара поднялся на 21,42 коп., до 63,48 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 32,12 коп., составив 68,18 руб.
Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».
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