Рынок акций РФ и рубль снизятся на фоне усиления геополитической напряженности 

Нефтяные котировки будут слабо поддерживать рубль в этой ситуации.
ИНДЕКСЫ
Роман Ткачук из «Альпари» ожидает открытия индекса Мосбиржи со снижением на 1%. Актуальный диапазон торгов для индекса Мосбиржи на сегодня составляет 2230-2270 пунктов, для индекса — РТС 1120-1140 пунктов, прогнозирует он.
Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал» ожидает открытия индекса Мосбиржи с заметным понижением около 0,5%, вблизи отметки 2265 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2250, 2240 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2280, 2290 пунктов, указывает он.
"Несмотря на утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть, индекс Мосбиржи рискует открыться с существенным понижением. Этому способствует очередное обострение опасений по поводу возможного ужесточения внешних санкций со стороны США, связанное с вечерними новостями по этому поводу", — комментирует он.
Ранее, во вторник, сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм и его коллега-демократ Боб Менендес объявили о начале работы над «всеобъемлющим законопроектом» по усилению санкционного давления на Россию.
ВАЛЮТА
"Укрепление рубля продолжалось лишь две торговые сессии, до того момента, как американские сенаторы объявили, что представят законопроект об усилении американских санкций против России", — отмечает Ткачук из «Альпари».
Актуальный диапазон движения для курса пары доллар/рубль на сегодня составляет 63-64 рубля, для евро/рубль —73,4-74,6 рубля, отмечает аналитик.
Котировки на нефть марки Brent в районе 73,9 держатся достаточно уверенно за счет очередного витка геополитической напряженности, связанной с ухудшением отношений между США и Ираном, указывает Константин Кочергин из банка «Восточный». «Ожидаем курс доллара на сегодня в районе 62,8-63,3», — добавил он.
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Индексы США во вторник закрылись преимущественно в плюсе на фоне сильных квартальных отчетов американских компаний.
Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,05-0,11%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,21%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,26%, гонконгский Hang Seng Index поднимается на 0,69%, японский Nikkei 225 вырос на 0,45%.
Стоимость нефти во вторник колеблется на уровне 74,06 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,84% к предыдущим торгам).
Курс евро колеблется на уровне 1,1689 доллара против 1,1684 — уровня предыдущего закрытия торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Российский рынок акций вырос по основным индексам в унисон с зарубежными рынками.
Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подорожал на 0,75%, до 2278,3 пункта, индекс РТС — на 1,23%, до 1143,81 пункта.
Курс доллара расчетами «завтра» по итогам валютных торгов вторника вырос на 26 копеек, до 63,33 рубля, евро — на 22 копейки, до 73,98 рубля, следует из данных Московской биржи.