Рынок акций РФ и рубль снизятся на фоне усиления геополитической напряженности

Нефтяные котировки будут слабо поддерживать рубль в этой ситуации.

ИНДЕКСЫ

Роман Ткачук из «Альпари» ожидает открытия индекса Мосбиржи со снижением на 1%. Актуальный диапазон торгов для индекса Мосбиржи на сегодня составляет 2230-2270 пунктов, для индекса — РТС 1120-1140 пунктов, прогнозирует он.

Виталий Манжос из ИК «Норд-Капитал» ожидает открытия индекса Мосбиржи с заметным понижением около 0,5%, вблизи отметки 2265 пунктов. В качестве ближайших поддержек выступят уровни 2250, 2240 пунктов, значимыми сопротивлениями останутся отметки 2280, 2290 пунктов, указывает он.

"Несмотря на утреннее повышение стоимости фьючерсов на нефть, индекс Мосбиржи рискует открыться с существенным понижением. Этому способствует очередное обострение опасений по поводу возможного ужесточения внешних санкций со стороны США , связанное с вечерними новостями по этому поводу", — комментирует он.

ВАЛЮТА

"Укрепление рубля продолжалось лишь две торговые сессии, до того момента, как американские сенаторы объявили, что представят законопроект об усилении американских санкций против России", — отмечает Ткачук из «Альпари».

Актуальный диапазон движения для курса пары доллар/рубль на сегодня составляет 63-64 рубля, для евро/рубль —73,4-74,6 рубля, отмечает аналитик.

Котировки на нефть марки Brent в районе 73,9 держатся достаточно уверенно за счет очередного витка геополитической напряженности, связанной с ухудшением отношений между США и Ираном , указывает Константин Кочергин из банка «Восточный». «Ожидаем курс доллара на сегодня в районе 62,8-63,3», — добавил он.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Индексы США во вторник закрылись преимущественно в плюсе на фоне сильных квартальных отчетов американских компаний.

Фьючерсы на американские индексы снижаются в пределах 0,05-0,11%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) торгуются разнонаправленно: индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,21%, австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,26%, гонконгский Hang Seng Index поднимается на 0,69%, японский Nikkei 225 вырос на 0,45%.

Стоимость нефти во вторник колеблется на уровне 74,06 доллара за баррель по марке Brent (плюс 0,84% к предыдущим торгам).

Курс евро колеблется на уровне 1,1689 доллара против 1,1684 — уровня предыдущего закрытия торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ Российский рынок акций вырос по основным индексам в унисон с зарубежными рынками.

Индекс Мосбиржи к закрытию торгов подорожал на 0,75%, до 2278,3 пункта, индекс РТС — на 1,23%, до 1143,81 пункта.