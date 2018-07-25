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«Большинство россиян повышение НДС, в отличие от пенсионных изменений, просто не заметят»
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«Большинство россиян повышение НДС, в отличие от пенсионных изменений, просто не заметят» 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
«Увеличение НДС является сейчас основным фактором инфляционных ожиданий. По мнению участников рынка, данный шаг добавит инфляции 1%-1,5%, то есть рост цен выйдет за много раз озвученный ЦБ РФ таргет в размере 4%. Решение правительства повысить НДС является очень спорным шагом, бюджет в ближайшие годы запланирован с профицитом. Слабый рубль и дорогая нефть делают свое дело. Разгон инфляции не позволит Банку России снижать ключевую ставку. Как следствие, экономический рост окажется хуже ожиданий, что, в конечном счете, скажется и на доходах бюджета. Впрочем, инфляция в 2% или 4% для обывателя непринципиальна. И большинство россиян решение повысить НДС, в отличие от пенсионной реформы, просто не заметят.
Ну и отмечу, что российский рубль вообще не реагирует ни на повышение НДС, ни на согласование условий изменения пенсионного законодательства. Тут два объяснения: либо в торгах отсутствуют долгосрочные инвесторы, либо трейдеры просто боятся забегать так далеко вперед»
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