«Ромир»: платить новые пошлины на товары из зарубежных интернет-магазинов готовы 9% россиян

При этом 35% опрошенных, которые покупают товары в зарубежных интернет-магазинах, откажутся от заказов, если порог беспошлинного ввоза снизится до €200. Участники опроса назвали покупки в этом случае невыгодными. 22% — будут искать варианты, чтобы не платить пошлину, если ее введут.

Отмечается, что 28% россиян поддерживают введение новых пошлин. Примерно такое же количество опрошенных (27%) относятся к инициативе резко отрицательно. 13% — «скорее отрицательно», а 20% — «скорее положительно».

На прошлой неделе в Госдуме предложили ввести дополнительные платежи за покупки в зарубежных интернет-магазинах.

Согласно действующему законодательству, посылки весом не более 31 кг и стоимостью менее €1 тыс. в месяц не облагаются пошлинами. В случае превышения этого порога взимается пошлина в 30%, при этом не менее €4 за 1 кг.

В апреле Минфин опубликовал проект постановления правительства, в соответствии с которым порог беспошлинной интернет — торговли предлагалось снизить до €500 с 1 июля 2018 года и до €200 с 1 января 2019 года.