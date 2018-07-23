Треть россиян откажется от покупок в интернете из-за пошлин

Новые пошлины на товары из зарубежных интернет-магазинов оттолкнёт жителей России от покупок. Только 9% россиян готовы платить их.

35% покупателей в зарубежных интернет-магазинах намерены отказаться от заказов в том случае, если порог беспошлинного ввоза снизится до 200 евро, сообщает «Ромир». По их мнению, пошлины сделают покупки невыгодными. 22% опрошенных считают, что можно найти варианты обхода оплаты пошлины.

Отрицательно к идее с вводом дополнительных пошлин относится 46% респондентов. Вариант «скорее отрицательно» выбрали 22%. Одобрили такое предложение 6% опрошенных.