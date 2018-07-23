Как в Татарстане изменились цены за год?

Национальный банк РТ сообщает, что в республике инфляция ниже, чем в России

Татарстане инфляция ниже, чем в среднем по РФ, потому что не так быстро дорожает молоко и почти наполовину подешевела гречка, подсчитали в Нацбанке РТ.

Цены на молочные продукты в РТ за год выросли всего на 2,7%. Подешевели курятина (в среднем на 7% за 1 кг), индюшатина — на 3,8%, свинина — на 4,7%. На 3,7% снизилась цена десятка яиц, на 44,7% — гречки.

А вот инфляция непродовольственных товаров ускорилась — с 2,4% в апреле до 3,2% в мае (в РФ — 3,4%). Виноваты в этом цены на бензин.

«Инфляция в 2,2% годовых (в РТ), как и 2,4% (в РФ), это нормально, — считает завкафедрой ценных бумаг, биржевого дела КФУ Игорь Кох. — Должна настораживать инфляция в несколько десятых долей процента. Цены расти будут всегда. Вопрос в том, насколько быстро они растут и насколько повышение цен компенсируется повышением доходов населения. Если доходы растут медленнее инфляции, люди становятся беднее».