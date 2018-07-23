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Как в Татарстане изменились цены за год?
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Как в Татарстане изменились цены за год? 

АиФ Казань 43 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Национальный банк РТ сообщает, что в республике инфляция ниже, чем в России
В Татарстане инфляция ниже, чем в среднем по РФ, потому что не так быстро дорожает молоко и почти наполовину подешевела гречка, подсчитали в Нацбанке РТ.
Цены на молочные продукты в РТ за год выросли всего на 2,7%. Подешевели курятина (в среднем на 7% за 1 кг), индюшатина — на 3,8%, свинина — на 4,7%. На 3,7% снизилась цена десятка яиц, на 44,7% — гречки.
А вот инфляция непродовольственных товаров ускорилась — с 2,4% в апреле до 3,2% в мае (в РФ — 3,4%). Виноваты в этом цены на бензин.
«Инфляция в 2,2% годовых (в РТ), как и 2,4% (в РФ), это нормально, — считает завкафедрой ценных бумаг, биржевого дела КФУ Игорь Кох. — Должна настораживать инфляция в несколько десятых долей процента. Цены расти будут всегда. Вопрос в том, насколько быстро они растут и насколько повышение цен компенсируется повышением доходов населения. Если доходы растут медленнее инфляции, люди становятся беднее».
«По уровню средних зарплат РТ среди субъектов РФ занимает 32-е место, — говорит и. о. председателя Федерации профсоюзов РТ Татьяна Васильева. — Часто встречающая зарплата в республике — чуть более 22 тыс. рублей».
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