Товарооборот Китая с КНДР в первом полугодии упал на 56% 

Москва, 23 июля — «Вести. Экономика». Товарооборот Китая с Северной Кореей в стоимостном выражении сократился в первом полугодии на 56,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1,1 млрд Об этом сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные.
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Импорт из Северной Кореи в первом полугодии упал на 87,9% в годовом выражении — до $107,3 млн При этом экспорт в КНДР снизился на 38,8% до $997,3 млнВ июне товарооборот Китая с КНДР составил $217,16 млн, сократившись с $230,87 в мае. Экспорт Китая в Северную Корею в июне составил $204,19 млн, импорт из Северной Кореи — $12,97 млн Ссылки по теме
ВВП Северной Кореи сокращается максимальными темпами за 20 лет под влиянием санкций Китай постепенно отказывается от санкций в отношении КНДР США обвинили КНДР в нарушении санкций ООН Как сообщали «Вести. Экономика», по данным центробанка Южной Кореи, в 2017 году ВВП Северной Кореи сократился на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Это худший результат с 1997 года, когда изолированная страна пострадала от голода и экономика сократилась на 6,5%. Данные свидетельствуют о влиянии на страну международный санкций, введенных из-за ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Китай, крупнейший торговый партнер КНДР, в прошлом году приостановил закупки угля, который был основным источником экспортных доходов Северной Кореи. Общий объем экспорта из Северной Кореи в 2017 году сократился на 37,2%. Это максимальное снижение с 1998 года, когда был зарегистрирован спад на 38,5%, сообщил Банк Кореи со ссылкой на данные Корейского агентства содействия торговле и инвестициям.