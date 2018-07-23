Товарооборот Китая с КНДР в первом полугодии упал на 56%

Москва , 23 июля — «Вести. Экономика». Товарооборот Китая Северной Кореей в стоимостном выражении сократился в первом полугодии на 56,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1,1 млрд Об этом сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные.

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Импорт из Северной Кореи в первом полугодии упал на 87,9% в годовом выражении — до $107,3 млн При этом экспорт в КНДР снизился на 38,8% до $997,3 млнВ июне товарооборот Китая с КНДР составил $217,16 млн, сократившись с $230,87 в мае. Экспорт Китая в Северную Корею в июне составил $204,19 млн, импорт из Северной Кореи — $12,97 млн Ссылки по теме