Ещё
Товарооборот Китая с КНДР в первом полугодии упал на 56%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Товарооборот Китая с КНДР в первом полугодии упал на 56% 

Вести.Ru 34 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 23 июля — «Вести. Экономика». Товарооборот Китая с Северной Кореей в стоимостном выражении сократился в первом полугодии на 56,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $1,1 млрд Об этом сообщает Reuters со ссылкой на таможенные данные.
Фото: EPA/YONHAP
Импорт из Северной Кореи в первом полугодии упал на 87,9% в годовом выражении — до $107,3 млн При этом экспорт в КНДР снизился на 38,8% до $997,3 млнВ июне товарооборот Китая с КНДР составил $217,16 млн, сократившись с $230,87 в мае. Экспорт Китая в Северную Корею в июне составил $204,19 млн, импорт из Северной Кореи — $12,97 млн  Ссылки по теме
ВВП Северной Кореи сокращается максимальными темпами за 20 лет под влиянием санкций Китай постепенно отказывается от санкций в отношении КНДР США обвинили КНДР в нарушении санкций ООН Как сообщали «Вести. Экономика», по данным центробанка Южной Кореи, в 2017 году ВВП Северной Кореи сократился на 3,5% по сравнению с предыдущим годом. Это худший результат с 1997 года, когда изолированная страна пострадала от голода и экономика сократилась на 6,5%. Данные свидетельствуют о влиянии на страну международный санкций, введенных из-за ядерной и ракетной программ Пхеньяна. Китай, крупнейший торговый партнер КНДР, в прошлом году приостановил закупки угля, который был основным источником экспортных доходов Северной Кореи. Общий объем экспорта из Северной Кореи в 2017 году сократился на 37,2%. Это максимальное снижение с 1998 года, когда был зарегистрирован спад на 38,5%, сообщил Банк Кореи со ссылкой на данные Корейского агентства содействия торговле и инвестициям.
Вести.Ru: последние новости
На посольство США в Иерусалиме потратят в 100 раз больше, чем планировал Трамп Реальные зарплаты: Белоруссия обогнала Россию Франция призывает США отменить пошлины на алюминий и сталь
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве52
Недовольству россиян в соцсетях положат конец195
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму13
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»776
Украинскую певицу затравили за любовь к России42
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение