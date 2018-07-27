Рост прибыли промпредприятий КНР замедлился в июне

Москва , 27 июля — «Вести. Экономика». Прибыль промышленных предприятий Китая в июне замедлила рост по сравнению с предыдущим месяцем, поскольку заводское производство замедлилось на фоне эскалации торгового конфликта с США и продолжающейся кампании Пекина по борьбе с долгами и загрязнением окружающей среды. Об этом сообщает Reuters.

Фото: EPA/WAN SC Прибыль промышленных предприятий Китая в июне увеличилась на 20% в годовом выражении до 658,29 млрд юаней ($96,7 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны. Месяцем ранее был зафиксирован рост прибыли на 21,1%. В первом полугодии прибыль промпредприятий выросла на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 3,39 трлн юаней. В январе-мае прибыль увеличилась на 16,5%. Сталелитейная отрасль, производство стройматериалов и нефтедобывающий сектор были ключевыми драйверами роста прибыли в первом полугодии. Однако рост прибыли в текстильной промышленности, сфере выплавки и переработки цветных металлов, производства телекоммуникационного и электронного оборудования за тот же период замедлился в годовом выражении. Данные охватывают предприятия с годовым объемом продаж не менее 20 млн юаней.

Ссылки по теме

Рост цен производителей в Китае ускорился третий месяц подряд Темпы роста ВВП Китая и объем инвестиций обгоняют прогнозы Прогноз: экономика Китая устоит перед угрозой торговой войны Государственное статистическое управление КНР отметило, что рост цен смягчил оказал поддержку прибыли компаний, несмотря на то что промышленное производство замедлилось в июне. Как сообщали «Вести. Экономика», рост цен производителей в Китае ускорился в июне до максимума за шесть месяцев на фоне высоких цен на сырьевые товары. По данным Государственного статистического управления КНР, цены производителей в июне выросли на 4,7% в годовом выражении. Однако отскок цен производителей вряд ли будет устойчивым, поскольку импульс производства ослабевает на фоне неопределенности глобального спроса и замедления роста кредитования в Китае. Ожидается, что индекс цен производителей снизится до 3,2% в этом году с 6,3% в прошлом году. Аналитики говорят, что рост прибыли промпредприятий может еще больше замедлиться во второй половине года, поскольку проблемы в торговле нарастают, оказывая дополнительное давление на рост второй по величине экономики в мире.