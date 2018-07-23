У российского рынка нет значительных стимулов для роста

По итогам недели индекс МосБиржи упал с 2346,43 п. до 2247,82 п., а РТС — с 1189,35 п. до 1114,59 п. EUR-USD поднялась с $1,1686 до $1,1721. Пара USD-RUB поднялась с 62,56 до 63,52, а EUR-RUB с 73,09 до 74,45. Brent подешевела за неделю с $75,33 до $73,07. Американский индекс широкого рынка S&P 500 незначительно повысился с 2801,31 п. до 2801,83 п.

Главной идеей торгов для российского рынка на прошедшей неделе стали невнятные итоги встречи президентов США РФ . Безусловно, никто не питал особых надежд на какой-либо прорыв, но реальность оказалась ещё хуже, так как в Вашингтоне Д. Трамп столкнулся с очередным антироссийским обострением. По прочим направлениям глобальной экономики ситуация также остаётся сложной. Д. Трамп объявил о том, что готов повысить импортные пошлины на весь китайский экспорт в США. И, наконец, в самом разгаре очередной период корпоративных отчётов за вполне сильный II квартал. К слову говоря, в США ВВП мог показать рост на 4% в годовом выражении.

В понедельник событий немного. В США опубликуют данные по продаже жилья на вторичном рынке. В еврозоне выйдет индекс потребительского доверия за июль. В России НМТП проведёт совет директоров. «Русагро» поделится операционными результатами за 6 месяцев. «ФосАгро» проведёт отсечку реестра на получение дивидендов (24 руб. на акцию). «Магнит» опубликует неаудированные результаты за I полугодие. «АЛРОСА» опубликует производственные результаты за II квартал и I полугодие.

Япония начнёт вторник с публикации предварительных значений индексов деловой активности, а также показателя опережающих экономических индикаторов. Естественно, что в этот день также выйдут предварительные индексы деловой активности в других странах, включая еврозону и США.

Ожидается, что сводный индекс деловой активности еврозоны снизится до 54,8 п. с 54,9 п. в июне. В США выйдут цены на жильё за май, а поздно вечером появится отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.

Из утренних событий среды стоит обратить внимание на безработицу в Новой Зеландии , где она могла повыситься до 4,5% в II квартале с 4,4% в I квартале. Инфляция в Австралии могла ускориться до 2,2% в II квартале по сравнению с 1,9% в I квартале. Далее в Германии выйдут индексы текущих условий и делового климата IFO. В американском календаре запланирован выход статистики по продаже новых домов, а также отчёта Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. В России «НОВАТЭК» отчитается по МСФО за II квартал.

В четверг состоится заседание OPEC , на котором могут быть озвучены официальные цифры повышения добычи в ближайшее время. В еврозоне состоится заседание ЕЦБ , от которого не ждут каких-либо изменений в политике, но в рамках пресс-конференции могут прозвучать уточнения по поводу будущего свёртывания количественной программы и планов изменения ставки. В США появится статистика заказов на товары длительного пользования. Ожидается, что в июне они увеличились на 2,7%. Также появится отчёт по первичным обращениям за пособием по безработице за прошлую неделю. В России mail.ru отчитается за II квартал, как и Yandex

Из событий пятницы стоит выделить выступление главы ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда. Затем в США появится статистика ВВП за II квартал. Экономисты прогнозируют, что рост ускорился до 4,1% с 2,0% в I квартале. Вечером выйдет окончательный индекс потребительской уверенности от университета Мичигана, а также отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России главным событием станет заседание ЦБ РФ . Впрочем, российский регулятор скорее всего оставит ставку на прежнем уровне 7,25%. Однако самое интересное будет содержаться в оценках текущей ситуации и прогнозах по инфляции.

Новая торговая неделя в Азии началась со снижения большинства индексов.

Наиболее сильная просадка наблюдалась в индексе Nikkei 225 на фоне появившихся слухов об обсуждении будущих изменений в денежно-кредитной политике Банка Японии. Естественно, что подобные разговоры укрепляют иену, что оказывает давление на бумаги экспортёров. В очередной раз президент США Д. Трамп обрушился с критикой на Евросоюз Китай , обвинив их в манипулировании валютами, что привело к чрезмерному укреплению доллара. Возможно, что тревоги по поводу торговой войны немного ослабнут, когда Д. Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проведут переговоры в Вашингтоне. К 8:45 (мск) Nikkei 225 — 22388,29 п. (-1,36%), Hang Seng — 28268,89 п. (+0,16%), Shanghai Composite — 2855,05 п. (+0,91%).

G20 предупреждает о возросших рисках для глобальной экономике, что может отразиться на потреблении сырьевых товаров. С другой стороны, на встрече министров финансов и глав ЦБ G20 в Буэнос–Айресе отмечалось, что безработица в мире находится на низком уровне, а экономический рост пока остаётся сильным. Американские нефтяники за прошлую неделю сократили число активных нефтяных буровых на 5 единиц до 858 штук. Стоит отметить, что нефть дешевеет уже три недели подряд на опасениях роста добычи и замедления глобального экономического роста. Частично это связано с ростом ставок в долларе США, что также отражается и на золоте, которое дешевеет третий месяц подряд. Резервы SPDR Gold Trust завершили прошлую неделю на отметке 798,13 тонн. К 9:00 (мск) Brent — $72,95 (-0,16%), WTI — $68,07 (-0,28%), золото — $1230,4 (-0,06%), медь — $6056,12 (-0,33%), никель — $13500 (-0,22%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,2% до 94,08 п. К 9:00 (мск) EUR-USD — $1,173 (+0,08%), GBP-USD — $1,134 (+0,05%), USD-JPY –110,96 (-0,41%).