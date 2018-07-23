У российского рынка нет значительных стимулов для роста 

По итогам недели индекс МосБиржи упал с 2346,43 п. до 2247,82 п., а РТС — с 1189,35 п. до 1114,59 п. EUR-USD поднялась с $1,1686 до $1,1721. Пара USD-RUB поднялась с 62,56 до 63,52, а EUR-RUB с 73,09 до 74,45. Brent подешевела за неделю с $75,33 до $73,07. Американский индекс широкого рынка S&P 500 незначительно повысился с 2801,31 п. до 2801,83 п.
Главной идеей торгов для российского рынка на прошедшей неделе стали невнятные итоги встречи президентов США и РФ. Безусловно, никто не питал особых надежд на какой-либо прорыв, но реальность оказалась ещё хуже, так как в Вашингтоне Д. Трамп столкнулся с очередным антироссийским обострением. По прочим направлениям глобальной экономики ситуация также остаётся сложной. Д. Трамп объявил о том, что готов повысить импортные пошлины на весь китайский экспорт в США. И, наконец, в самом разгаре очередной период корпоративных отчётов за вполне сильный II квартал. К слову говоря, в США ВВП мог показать рост на 4% в годовом выражении.
В понедельник событий немного. В США опубликуют данные по продаже жилья на вторичном рынке. В еврозоне выйдет индекс потребительского доверия за июль. В России НМТП проведёт совет директоров. «Русагро» поделится операционными результатами за 6 месяцев. «ФосАгро» проведёт отсечку реестра на получение дивидендов (24 руб. на акцию). «Магнит» опубликует неаудированные результаты за I полугодие. «АЛРОСА» опубликует производственные результаты за II квартал и I полугодие.
Япония начнёт вторник с публикации предварительных значений индексов деловой активности, а также показателя опережающих экономических индикаторов. Естественно, что в этот день также выйдут предварительные индексы деловой активности в других странах, включая еврозону и США.
Ожидается, что сводный индекс деловой активности еврозоны снизится до 54,8 п. с 54,9 п. в июне. В США выйдут цены на жильё за май, а поздно вечером появится отчёт API по запасам нефти и нефтепродуктов.
Из утренних событий среды стоит обратить внимание на безработицу в Новой Зеландии, где она могла повыситься до 4,5% в II квартале с 4,4% в I квартале. Инфляция в Австралии могла ускориться до 2,2% в II квартале по сравнению с 1,9% в I квартале. Далее в Германии выйдут индексы текущих условий и делового климата IFO. В американском календаре запланирован выход статистики по продаже новых домов, а также отчёта Минэнерго США по запасам и потреблению нефти и нефтепродуктов. В России «НОВАТЭК» отчитается по МСФО за II квартал.
В четверг состоится заседание OPEC, на котором могут быть озвучены официальные цифры повышения добычи в ближайшее время. В еврозоне состоится заседание ЕЦБ, от которого не ждут каких-либо изменений в политике, но в рамках пресс-конференции могут прозвучать уточнения по поводу будущего свёртывания количественной программы и планов изменения ставки. В США появится статистика заказов на товары длительного пользования. Ожидается, что в июне они увеличились на 2,7%. Также появится отчёт по первичным обращениям за пособием по безработице за прошлую неделю. В России mail.ru отчитается за II квартал, как и Yandex.
Из событий пятницы стоит выделить выступление главы ФРБ Сент-Луиса Дж. Булларда. Затем в США появится статистика ВВП за II квартал. Экономисты прогнозируют, что рост ускорился до 4,1% с 2,0% в I квартале. Вечером выйдет окончательный индекс потребительской уверенности от университета Мичигана, а также отчёт Baker Hughes по активным буровым. В России главным событием станет заседание ЦБ РФ. Впрочем, российский регулятор скорее всего оставит ставку на прежнем уровне 7,25%. Однако самое интересное будет содержаться в оценках текущей ситуации и прогнозах по инфляции.
Новая торговая неделя в Азии началась со снижения большинства индексов.
Наиболее сильная просадка наблюдалась в индексе Nikkei 225 на фоне появившихся слухов об обсуждении будущих изменений в денежно-кредитной политике Банка Японии. Естественно, что подобные разговоры укрепляют иену, что оказывает давление на бумаги экспортёров. В очередной раз президент США Д. Трамп обрушился с критикой на Евросоюз и Китай, обвинив их в манипулировании валютами, что привело к чрезмерному укреплению доллара. Возможно, что тревоги по поводу торговой войны немного ослабнут, когда Д. Трамп и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер проведут переговоры в Вашингтоне. К 8:45 (мск) Nikkei 225 — 22388,29 п. (-1,36%), Hang Seng — 28268,89 п. (+0,16%), Shanghai Composite — 2855,05 п. (+0,91%).
G20 предупреждает о возросших рисках для глобальной экономике, что может отразиться на потреблении сырьевых товаров. С другой стороны, на встрече министров финансов и глав ЦБ G20 в Буэнос–Айресе отмечалось, что безработица в мире находится на низком уровне, а экономический рост пока остаётся сильным. Американские нефтяники за прошлую неделю сократили число активных нефтяных буровых на 5 единиц до 858 штук. Стоит отметить, что нефть дешевеет уже три недели подряд на опасениях роста добычи и замедления глобального экономического роста. Частично это связано с ростом ставок в долларе США, что также отражается и на золоте, которое дешевеет третий месяц подряд. Резервы SPDR Gold Trust завершили прошлую неделю на отметке 798,13 тонн. К 9:00 (мск) Brent — $72,95 (-0,16%), WTI — $68,07 (-0,28%), золото — $1230,4 (-0,06%), медь — $6056,12 (-0,33%), никель — $13500 (-0,22%).
Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,2% до 94,08 п. К 9:00 (мск) EUR-USD — $1,173 (+0,08%), GBP-USD — $1,134 (+0,05%), USD-JPY –110,96 (-0,41%).
После завершения большинства дивидендных отсечек у российского рынка не осталось значительных стимулов для роста. Встреча Д. Трампа и В. Путина разочаровала, нефть находится в нисходящем движении третью неделю подряд. Соответственно, перспективы текущей недели также не отличаются оптимизмом. Индекс МосБиржи может протестировать уровень 2200 пунктов, а у РТС впереди 1100 пунктов. Возможно, что небольшое отступление доллара на глобальном рынке удержит рубль от ослабления до 64,0 за американскую денежную единицу. Впрочем, до заседания ЦБ РФ торги на валютном рынке могут оказаться вялыми. От российского регулятора не ждут изменения ставки, но вот обновление ориентиров может оказаться весьма важным.