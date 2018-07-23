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Новые заявления президента Трампа ослабили рынки
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Новые заявления президента Трампа ослабили рынки 

Прайм 51 минуту назад
Российский рынок провел прошедшую неделю в красной зоне. Ослабление рубля, снижение цен на нефть и нестабильность на внешних рынках оказали давление на котировки компаний, в результате за пять рабочих дней индекс РТС упал на 6,1%, а индекс ММВБ потерял 4,2%. В пятницу оба индекса отступили немногим менее чем на 1%.
На этой неделе основным событием для российского рынка будет заседание совета директоров ЦБР, посвященное денежно-кредитной политике. Мы полагаем, что по итогам заседания ЦБ сохранит ключевую ставку на текущем уровне 7,25%, что соответствует консенсус-прогнозу. Месячный рост потребительской инфляции в июне ускорился, а инфляционные ожидания растут, в частности ввиду запланированного повышения НДС, поэтому регулятор, вероятно, воздержится от изменения ставки.
Европейские фондовые индексы начали пятничную торговую сессию в небольшом плюсе, однако заявление президента США Дональда Трампа о готовности ввести тарифы на китайский импорт объемом уже 500 млрд долл. вернуло рынки к падению. Кроме того, Трамп обвинил Китай и ЕС в манипулировании валютными курсами. Наиболее заметно подешевел германский индекс DAX, а индекс Euro Stoxx 50 отступил на 0,3%. В целом за неделю Euro Stoxx 50 претерпел минимальные изменения.
Критика президентом Трампом политики Федрезерва, повышающего ставки, вызвала в пятницу заметное ослабление доллара США к основным валютам и рост доходностей UST. Американские индексы по итогам пятничных торгов изменились мало, как, впрочем, и за неделю в целом. Текущая неделя обещает быть достаточно бедной на события. Из публикаций интерес представляет первая предварительная оценка роста ВВП США за 2 кв. 2018 г., которая запланирована на пятницу. Консенсус-прогноз предполагает, что рост ускорится до 4% с 2% в 1 кв. 2018 г.
Азиатские рынки начали неделю преимущественно снижением, на плаву остаются только китайские фондовые индексы. Наиболее ощутимые потери несет японский рынок из-за резкого укрепления иены на слухах том, что Банк Японии может изменить денежно-кредитную политику. Котировки нефти Brent за прошедшую неделю потеряли около 3% и сегодня остаются вблизи 73 долл. /барр. Фьючерс на S&P умеренно дешевеет. У российского рынка пока не появилось стимулов для роста, и мы ожидаем снижения индекса РТС при открытии на 0,3%.
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