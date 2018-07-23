Вячеслав Володин: «Депутаты не будут принимать законопроект в спешке»

Вячеслав Володин : «Депутаты не будут принимать законопроект в спешке»Правительственный законопроект о проведении в РФ пенсионной реформы в части увеличения пенсионного возраста Госдума приняла в первом чтении.

Во втором чтении Госдума планирует рассмотреть законопроект в сентябре. Об этом пишет ИА REGNUM

Как заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты не будут принимать законопроект в спешке, а проведут широкое обсуждение инициативы. Так, в связи с этим, профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов продлил срок подачи поправок к законопроекту во втором чтении с 18 августа до 24 сентября.