Ещё
Вячеслав Володин: «Депутаты не будут принимать законопроект в спешке»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Вячеслав Володин: «Депутаты не будут принимать законопроект в спешке» 

Нижегородская правда 50 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Вячеслав Володин: «Депутаты не будут принимать законопроект в спешке»Правительственный законопроект о проведении в РФ пенсионной реформы в части увеличения пенсионного возраста Госдума приняла в первом чтении.
Во втором чтении Госдума планирует рассмотреть законопроект в сентябре. Об этом пишет ИА REGNUM.
Как заявлял ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты не будут принимать законопроект в спешке, а проведут широкое обсуждение инициативы. Так, в связи с этим, профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов продлил срок подачи поправок к законопроекту во втором чтении с 18 августа до 24 сентября.
Так, как говорили вице-премьер РФ и глава Минфина Антон Силуанов, а также глава Минтруда Максим Топилин, рост пенсий в среднем составит 1 тыс. рублей в месяц, то есть суммарное увеличение за год достигнет 12 тыс. рублей. Таким образом, отмечал Топилин, индексация пенсий достигнет 7% — пропорционально, что в два раза выше прогнозируемой на 2018 год инфляции (3,5%).
Нижегородская правда: последние новости
Андрей Исаев: «Правительство предложило новый общественный договор» Вячеслав Володин: Госдума продлила прием поправок к пенсионному законопроекту до 24 сентября Ударили по деньгам. Грозит ли России новый дефолт?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Недовольству россиян в соцсетях положат конец212
Невестка Меган Маркл попала в тюрьму13
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»779
Украинскую певицу затравили за любовь к России42
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:20
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Происшествия
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
03:45
Синоптики сообщили о возвращении жары в Москву
Общество Новости Москвы
00:40
Трамп передумал по поводу «вмешательства» России
В мире
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение