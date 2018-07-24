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Рубль стабилизируется, но следит за геополитикой
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Рубль стабилизируется, но следит за геополитикой 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Две торговые сессии кряду рубль укреплялся по отношению к доллару. Вчера курс пары доллар/рубль опустился в район 63 руб., а пара евро/рубль — к 73,7 руб. На наш взгляд, в ближайшие дни мы увидим стабилизацию на этих уровнях, на текущий момент они видятся справедливыми. Индекс RGBI (Russian Government Bond Index) четвертый день находится в районе 140 пунктов, после снижения прошлой недели спрос на ОФЗ нормализовался. В курс рубля уже заложены и геополитический фактор, и цены на нефть.
Отметим, что вчера попытка роста цены на нефть марки Brent в первой половине дня была неудачной — котировки быстро вернулись к $73 за баррель. Риски торговых войн продолжают давить на нефть. До конца недели не исключён откат вниз к $71 за баррель. Впрочем, рубль в этом случае сильного давления не испытает — в последнее время он слабо коррелирует с нефтью, геополитика сейчас важнее.
С апреля пара доллар/рубль находится в узком диапазоне 61-64 руб. и на горизонте не видно факторов, способных выбить его из него. Актуальный диапазон движения для курса пары доллар/рубль на вторник, 24 июля, составляет 62,5-63,4 руб., для пары евро/рубль — 73,0-74,0 руб.
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