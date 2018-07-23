Пять факторов в пользу небольшого укрепления рубля

После четырёх дней ослабления, в пятницу мы видели стабилизацию рубля. В третий раз за последние три месяца (также, как в мае и конце июня этого года) в качестве сопротивления для пары доллар/рубль выступил уровень 64 руб. Во второй половине дня пятницы рубль на фоне общего ослабления доллара на мировых рынках предпринял попытку укрепиться. В результате курс пары доллар/рубль опустился ниже 63,5 руб. Вместе с тем вернулся спрос на ОФЗ — индекс RGBI (Russian Government Bond Index) стабилизировался в районе 140 пунктов.

Отметим, что поздно вечером в пятницу рейтинговое агентство S&P объявило, что суверенный кредитный рейтинг России оставлен на уровне BBB-, прогноз стабильный. Вместе с тем несколько настораживает снижение оценки темпов роста ВВП с 1,8% до 1,6% и повышение прогноза курса пары доллар/рубль на конец года с 60,5 руб. до 64 руб.