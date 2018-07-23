Ещё
Пять факторов в пользу небольшого укрепления рубля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пять факторов в пользу небольшого укрепления рубля 

Прайм 25 минут назад
Фото: Прайм
После четырёх дней ослабления, в пятницу мы видели стабилизацию рубля. В третий раз за последние три месяца (также, как в мае и конце июня этого года) в качестве сопротивления для пары доллар/рубль выступил уровень 64 руб. Во второй половине дня пятницы рубль на фоне общего ослабления доллара на мировых рынках предпринял попытку укрепиться. В результате курс пары доллар/рубль опустился ниже 63,5 руб. Вместе с тем вернулся спрос на ОФЗ — индекс RGBI (Russian Government Bond Index) стабилизировался в районе 140 пунктов.
Отметим, что поздно вечером в пятницу рейтинговое агентство S&P объявило, что суверенный кредитный рейтинг России оставлен на уровне BBB-, прогноз стабильный. Вместе с тем несколько настораживает снижение оценки темпов роста ВВП с 1,8% до 1,6% и повышение прогноза курса пары доллар/рубль на конец года с 60,5 руб. до 64 руб.
В начале этой недели внешний фон для рубля умеренно-позитивный. Геополитический фактор ушёл на второй план. Президент США Дональд Трамп переключился на торговые войны с Китаем и критику ФРС США. Котировки Brent стабилизировались в районе $73, распродажи в ОФЗ приостановились, доллар слабеет на мировых валютных рынках. Перечисленные факторы вместе с сохранением суверенного кредитного рейтинга России агентством S&P на прежнем уровне способствуют небольшому укреплению российской валюты. Актуальный диапазон движения для пары доллар/рубль на сегодня составляет 62,8-63,8 руб., для пары евро/рубль — 73,5-74,6 руб.
Прайм: последние новости
Реальные зарплаты в Белоруссии превысили российские Сечин прогнозирует цену на нефть до конца года максимум в $80 за баррель Французский министр заявил о фактическом начале торговой воны Европы и США
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Это были их сыновья: захват заложников в Москве36
Эксперты объяснили слова Путина о пенсионной реформе1
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»727
Россия конфискует свои резервы в США53
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию33
Видео
01:22
Это были их сыновья: захват заложников в Москве
Происшествия
01:48
Трамп снова назвал выдумкой «вмешательство» России
В мире США
00:40
Россия и Сирия ударили по позициям боевиков
Армия Ближний Восток
00:48
Американский журналист пообщался с Путиным и уехал в Россию
В мире Конфликты
00:18
Украинскую певицу затравили за любовь к России
Шоу-бизнес Украина
01:26
В США назвали новейшее оружие России «отстойным»
Оружие Армия
00:40
Россия конфискует свои резервы в США
Экономика Статьи
00:42
Мост между Россией и Китаем рухнул
Происшествия Автоспорт
01:06
Помпео высказал свои претензии Лаврову
Ближний Восток В мире
12:44
Забывая историю: почему США выгоняют мигрантов
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение