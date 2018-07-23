В первом полугодии в провинции Шаньдун открылись 1033 предприятия с участием иностранных инвестиций

Цзинань , 23 июля / Синьхуа / — Как сообщили на днях в Управлении коммерции провинции Шаньдун на востоке Китая, в первом полугодии 2018 года в провинции было создано 1033 новых предприятия с участием иностранного капитала, что на 37 процентов больше, чем годом ранее.

В январе-июне контрактная сумма зарубежных инвестиций составила 87,97 млрд юаней при увеличении на 25,2 проц. в годовом выражении, объем фактически реализованных иноинвестиций достиг 65,52 млрд юаней с приростом на 3,8 проц.

Судя по отраслям, в первом полугодии текущего года в Шаньдуне был отмечен значительный рост зарубежных инвестиций в высокотехнологичную обрабатывающую промышленность. Объем фактически освоенных иноинвестиций в секторе обрабатывающей промышленности составил 30,8 млрд юаней, в частности, в сфере высокотехнологичной обрабатывающей промышленности этот показатель вырос на 36,5 проц. до 5,58 млрд юаней.

Кроме того, сохранился быстрый рост иноинвестиций, реализованных в секторе услуг. Рост количества новых предприятий с участием инокапитала, контрактной суммы зарубежных инвестиций и объема практически использованных иноинвестиций составил 53,4 проц., 67,6 проц. и 46,6 проц. соответственно.