В первом полугодии в провинции Шаньдун открылись 1033 предприятия с участием иностранных инвестиций 

Цзинань, 23 июля /Синьхуа/ — Как сообщили на днях в Управлении коммерции провинции Шаньдун на востоке Китая, в первом полугодии 2018 года в провинции было создано 1033 новых предприятия с участием иностранного капитала, что на 37 процентов больше, чем годом ранее.
В январе-июне контрактная сумма зарубежных инвестиций составила 87,97 млрд юаней при увеличении на 25,2 проц. в годовом выражении, объем фактически реализованных иноинвестиций достиг 65,52 млрд юаней с приростом на 3,8 проц.
Судя по отраслям, в первом полугодии текущего года в Шаньдуне был отмечен значительный рост зарубежных инвестиций в высокотехнологичную обрабатывающую промышленность. Объем фактически освоенных иноинвестиций в секторе обрабатывающей промышленности составил 30,8 млрд юаней, в частности, в сфере высокотехнологичной обрабатывающей промышленности этот показатель вырос на 36,5 проц. до 5,58 млрд юаней.
Кроме того, сохранился быстрый рост иноинвестиций, реализованных в секторе услуг. Рост количества новых предприятий с участием инокапитала, контрактной суммы зарубежных инвестиций и объема практически использованных иноинвестиций составил 53,4 проц., 67,6 проц. и 46,6 проц. соответственно.
Под влиянием торговых трений между Китаем и США, в первом полугодии в провинции было фактически использовано 1,5 млрд юаней инвестиций из США, что на 56,2 проц. меньше, чем в тот же период прошлого года. Одновременно зарегистрирован рост инвестиций из Сянгана и Республики Корея, который составил 32,3 и 11,2 проц. в годовом выражении соответственно. -0-