В Омской области 13 человек из ста работают в сфере торговли

Омской области на конец 2017 года было зарегистрировано 14,0 тыс. организаций торговли1), в том числе 73% — организации оптовой торговли, 24% — розничной торговли, 3% — торгующих автотранспортными средствами и мотоциклами. Об этом сообщается на сайте Омскстата.

В сфере торговли трудится значительная часть населения Омской области: 13 человек из ста. Среднемесячная заработная плата в этой сфере в 2017 году равнялась 26,2 тыс. рублей (88,2% от среднеобластного показателя). В расчёте на каждого жителя области за год было продано товаров в среднем на 161 тыс. рублей. Организациями оптовой торговли (включая индивидуальных предпринимателей) в 2017 году продано товаров на 411,7 млрд рублей.

Оборот розничной торговли сложился в сумме 316,7 млрд рублей. Более половины оборота розничной торговли (55,2% или 174,8 млрд рублей) составляли непродовольственные товары. Пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, продано на 141,9 млрд рублей.

Добавим, что День работника торговли установлен в четвертую субботу июля. В 2018 году этот профессиональный праздник отмечается 28 июля.