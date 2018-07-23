13% жителей Омской области работают в торговле

Средняя зарплата работников торговли в регионе в 2017 году составляла чуть более 26 тыс. рублей. По данным Омскстата, сфера торговли является одной из самых динамичных и конкурентных сфер экономики. В конце 2017 года было зарегистрировано 14 тыс. организаций торговли, из низ 73% занимаются оптовой торговлей, 24% — розничной и 3% — продажей транспортных средств.

Результаты мониторинга показали, что в этой сфере заняты 13% населения региона, а сумма вырученных от покупок средств в прошлом году составила 411,7 млрд рублей.

Больше половины продаж в розничной торговле пришлось на долю непродовольственных товаров. Специалисты подсчитали, что за год продуктов питания, напитков и табачных изделий было продано на 141,9 млрд рублей.

Через торговые сети было продано 33,6% товаров. Этот показатель немного снизился по сравнению с 2016 годом, когда он составлял 33,9%.

— Малый бизнес занимает важное место в торговле региона. На долю субъектов малого предпринимательства в 2017 году приходилось 55% оборота оптовой торговли, 52% оборота розничной торговли, — сообщили в Омскстате.